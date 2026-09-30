Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes aposta em inovação para crescer

Transformar uma rede de postos em uma plataforma com diferentes fontes de receita é uma das frentes de crescimento associadas à atuação de Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes. Na Rede Paz, o executivo trabalha com uma base de mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo, e com uma estratégia que combina abastecimento, conveniência, serviços, tecnologia e mobilidade elétrica.

A lógica parte de um ativo que já existe: o ponto comercial. Postos ocupam endereços escolhidos por fluxo, acesso e demanda. Em vez de limitar a produtividade desses locais à venda de combustíveis, a estratégia procura ampliar o número de serviços capazes de gerar movimento e receita. É uma abordagem especialmente relevante para negócios que precisam crescer sem depender apenas da abertura contínua de novas unidades.

Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes acumulou experiência na Shell Brasil antes de sua atuação ligada à expansão da Rede Paz. Ao longo dessa trajetória, teve contato com logística, abastecimento, gestão financeira, fornecedores, segurança, pessoas, tecnologia e planejamento operacional. Essa formação prática no setor ajuda a explicar por que a expansão atual combina crescimento físico com eficiência de operação.

Um dos projetos de maior alcance é o planejamento de 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. A Rede Paz já incorporou carregadores em pontos estratégicos e pretende usar sua capilaridade como base para ampliar a oferta de recarga. Para uma empresa com dezenas de endereços, a mobilidade elétrica representa ao mesmo tempo uma nova demanda do consumidor e uma oportunidade de diversificação.

O modelo de negócio muda porque o tempo do cliente também muda. Abastecer um veículo leva poucos minutos; recarregar uma bateria exige permanência maior, mesmo em equipamentos rápidos. Esse intervalo pode estimular o uso de lojas de conveniência, alimentação e serviços automotivos. Assim, uma necessidade energética cria oportunidade para outras atividades dentro do mesmo endereço.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes, essa integração coloca o posto em uma posição diferente na jornada do consumidor. A unidade deixa de competir apenas por preço, bandeira ou localização e passa a disputar também conveniência, qualidade dos serviços e capacidade tecnológica. O endereço continua sendo essencial, mas sua produtividade passa a depender de quantas necessidades consegue atender.

A Rede Paz mantém relações comerciais com Ipiranga e Vibra, empresas de presença nacional no setor. Ao mesmo tempo, acompanha fornecedores e fabricantes de soluções para mobilidade elétrica, incluindo empresas chinesas. A combinação mostra como um negócio tradicional pode precisar administrar simultaneamente parceiros consolidados e uma cadeia tecnológica ainda em desenvolvimento.

Dados entram como ferramenta para decidir onde investir. Fluxo de veículos, demanda local, perfil dos consumidores e capacidade elétrica são fatores que podem diferenciar uma unidade da outra. Em vez de replicar o mesmo formato em toda a rede, o planejamento pode direcionar equipamentos e serviços de acordo com o potencial de cada ponto.

Esse raciocínio também reduz o risco de tratar inovação como elemento apenas promocional. Um carregador instalado em local sem demanda suficiente pode se tornar um ativo subutilizado. Por outro lado, a escolha adequada do endereço e a integração com outros serviços podem aumentar a frequência de clientes e melhorar a utilização da estrutura.

A estratégia conduzida por Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes aproxima conceitos comuns a empresas em expansão: aproveitar ativos existentes, testar novas fontes de receita, usar dados para orientar investimento e acompanhar mudanças no comportamento do consumidor. No caso da Rede Paz, esses conceitos são aplicados a um setor que atravessa mudanças tecnológicas importantes.

A meta de 300 carregadores até 2027 cria um horizonte para medir essa expansão. O crescimento, porém, envolve mais do que quantidade. Instalação, manutenção, capacidade elétrica, segurança e utilização precisam avançar juntas. A execução determinará como a nova infraestrutura se integra ao restante da operação.

Para pequenas e médias empresas, o caso também traz uma discussão mais ampla sobre diversificação. Crescer nem sempre significa abandonar a atividade principal ou entrar em um mercado totalmente diferente. Em muitos casos, a oportunidade está em identificar novos usos para ativos, equipes, localização e relacionamento com clientes que a empresa já possui.

O foco é crescer com eficiência, novos serviços e preparo para as demandas de mobilidade e consumo.