Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes amplia estratégia da Rede Paz SP

A expansão da Rede Paz ajuda a mostrar como a escala, localização e diversificação de receitas passaram a ocupar o mesmo planejamento no varejo de combustíveis. À frente dessa agenda, Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes combina experiência acumulada no setor de energia com uma estratégia que busca ampliar a produtividade dos ativos existentes e preparar a operação para novas formas de mobilidade.

Com mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo, a rede dispõe de uma capilaridade que permite observar cada posto não apenas pelo volume de combustíveis comercializado, mas pelo conjunto de atividades que pode abrigar. Conveniência, alimentação, serviços automotivos, tecnologia e recarga elétrica entram no cálculo de utilização do espaço e ajudam a ampliar as possibilidades de geração de receita.

A trajetória de Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes inclui passagem pela Shell Brasil, onde teve contato com diferentes dimensões da operação, entre elas logística, abastecimento, gestão financeira, fornecedores, segurança, pessoas, tecnologia e planejamento. Essa experiência antecedeu sua atuação ligada ao crescimento da Rede Paz e contribui para uma visão na qual eficiência operacional e expansão precisam avançar de maneira coordenada.

O modelo ganha uma nova camada com a mobilidade elétrica. O planejamento divulgado prevê a instalação de 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. A rede já incorporou equipamentos em pontos estratégicos e trabalha com a possibilidade de usar sua presença física para oferecer recarga em locais que fazem parte do deslocamento cotidiano dos consumidores.

Do ponto de vista econômico, a mudança cria duas questões. A primeira é o investimento necessário para adaptar unidades e instalar infraestrutura. A segunda é como transformar o período de recarga em uma experiência capaz de movimentar outras linhas de receita. O consumidor de um veículo elétrico tende a permanecer no local durante o carregamento, o que aumenta a importância de conveniência, alimentação e serviços complementares.

É nesse ponto que a estratégia de Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes aproxima transição energética e gestão de ativos. O posto continua sendo um negócio de localização, mas o valor de cada endereço passa a depender também da capacidade de receber tecnologias e acomodar novas demandas. Em vez de enxergar a eletrificação isoladamente, o planejamento procura integrá-la à estrutura comercial já existente.

Dados também ganham relevância. Fluxo de veículos, perfil de consumo, capacidade elétrica e características de cada região podem orientar decisões de investimento. A lógica é direcionar recursos para unidades em que a combinação entre demanda e serviços ofereça melhores condições de operação. Isso torna a tecnologia uma ferramenta de gestão, e não apenas um produto visível para o consumidor.

A Rede Paz mantém relações comerciais com Ipiranga e Vibra, grupos relevantes na cadeia de combustíveis. A operação também observa fornecedores de soluções para mobilidade elétrica, inclusive empresas chinesas ligadas a equipamentos e tecnologia. Essa combinação coloca o negócio em contato simultâneo com a infraestrutura tradicional do setor e com uma cadeia tecnológica que cresce junto com a eletrificação dos transportes.

A diversificação não elimina o papel do combustível no curto prazo. Ela acrescenta novas possibilidades a uma estrutura que já possui terrenos, fluxo de consumidores, equipes e serviços. Para Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes, a vantagem estratégica está justamente na capacidade de adaptar ativos consolidados a um mercado que passa a conviver com diferentes fontes de energia.

A expansão planejada dos carregadores até 2027 também impõe disciplina de execução. Instalar equipamentos em escala exige avaliação de demanda, capacidade elétrica, fornecedores, manutenção, segurança e integração comercial. A velocidade de crescimento precisa acompanhar a utilização real da infraestrutura para que o investimento faça sentido econômico.

Esse processo ocorre enquanto o varejo de combustíveis revê sua própria definição. Postos começam a disputar não apenas a preferência de quem precisa abastecer, mas também o tempo e a conveniência de consumidores que buscam alimentação, serviços ou recarga. Quanto mais funções um endereço consegue concentrar, maior tende a ser sua importância dentro da estratégia da rede.

Com isso, escala, tecnologia e gestão passam a sustentar novas frentes de receitas.