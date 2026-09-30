Byel amplia negócios em tecnologia e mira novos mercados no exterior

A presença nas redes sociais deixou de ser, para muitos profissionais, apenas uma forma de comunicação com o público. Ela também passou a funcionar como ponto de partida para novos modelos de negócio. A trajetória de Byel acompanha essa transformação.

Aos 22 anos, o influenciador e empresário brasileiro vem ampliando sua atuação para além da produção de conteúdo, direcionando parte de seus projetos para empreendedorismo, tecnologia e inteligência artificial. O movimento também inclui a busca por oportunidades em diferentes mercados, em uma estratégia que leva sua atuação para fora do Brasil.

Mais do que ampliar a audiência, a proposta é transformar a experiência acumulada no ambiente digital em ativos para a construção de negócios. Conhecimento sobre comunicação, comportamento do público e posicionamento de marcas passa a ser utilizado em uma estrutura empresarial mais diversificada.

Uma nova etapa profissional

A mudança de posicionamento acontece em um momento em que a economia digital se tornou cada vez mais conectada a setores como tecnologia e inovação.

Nesse ambiente, Byel passou a concentrar parte de seus esforços no desenvolvimento de projetos empresariais, incluindo iniciativas ligadas à Nuvria. A empresa faz parte dessa nova etapa e está relacionada aos projetos do empresário no mercado de tecnologia.

A inteligência artificial aparece como uma das áreas de interesse. Em vez de tratar a tecnologia apenas como uma tendência, a estratégia está relacionada à possibilidade de criar produtos, serviços e novos modelos de negócio a partir das transformações provocadas pela IA.

O olhar para outros mercados

A internacionalização acrescenta outra dimensão à estratégia.

Ao direcionar projetos para países como Estados Unidos, Paraguai, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar, Byel passa a atuar em ambientes com características econômicas e culturais distintas.

Os Emirados Árabes Unidos ocupam um espaço relevante nesse movimento, especialmente pela presença em Dubai e Abu Dhabi. A região se tornou um dos mercados observados pelo empresário para oportunidades relacionadas a negócios, tecnologia e expansão.

A estratégia internacional também muda a lógica de crescimento. Em vez de depender exclusivamente do mercado brasileiro, a atuação passa a considerar diferentes ecossistemas empresariais e possibilidades de conexão entre mercados.

Influência como ponto de partida

A experiência como influenciador continua fazendo parte desse processo, mas assume uma função diferente.

A audiência construída no ambiente digital pode servir como canal de comunicação, enquanto o conhecimento adquirido ao longo dos anos passa a ser incorporado a decisões empresariais.

Essa combinação entre influência, empreendedorismo e tecnologia cria uma trajetória profissional que não fica restrita a uma única atividade. O objetivo passa a ser construir diferentes frentes de atuação a partir de uma mesma experiência digital.

O próximo capítulo

Aos 22 anos, Byel está em uma fase de expansão profissional. A criação de conteúdo permanece como parte de sua identidade, mas divide espaço com projetos empresariais, tecnologia, inteligência artificial e iniciativas voltadas ao mercado internacional.

O movimento representa uma mudança de escala: a internet, que inicialmente serviu como espaço para construir audiência, passa a ser também uma ferramenta para explorar novos negócios e estabelecer conexões além das fronteiras brasileiras.

Quem é Byel

Gabriel de Sousa das Dores, conhecido profissionalmente como Byel, é um influenciador e empresário brasileiro de 22 anos. Sua trajetória começou no ambiente digital, onde desenvolveu sua atuação na criação de conteúdo e comunicação com grandes audiências.

Ao longo dos anos, passou a direcionar essa experiência para o empreendedorismo e para o desenvolvimento de novos projetos. Atualmente, sua atuação está ligada a iniciativas nos segmentos de tecnologia, inteligência artificial e negócios, incluindo a Nuvria.

Com uma carreira construída a partir da economia digital, Byel busca agora ampliar sua presença empresarial para mercados internacionais, mantendo a experiência adquirida na internet como uma das bases de sua estratégia profissional.