Aos 36 anos, Beto Quintão lança o MedHub, hub de educação empresarial médica

Aos 36 anos, o empreendedor brasiliense Beto Quintão transforma uma trajetória marcada por recomeços, quedas e reconstruções em um novo capítulo da sua missão empresarial: o lançamento do MedHub, braço estratégico da 5G Company voltado exclusivamente para médicos que desejam assumir o controle da gestão de suas clínicas e carreiras.

Com escritórios em São Paulo e Fortaleza, a 5G Company se consolidou como um dos principais hubs de educação empresarial para profissionais da saúde. Agora, com o MedHub, Beto dá um passo ainda mais ousado: estruturar o que define como o maior HUB de Educação Empresarial e NetBusiness para médicos do país.

“O médico aprende a salvar vidas, mas ninguém ensina como liderar pessoas, estruturar processos e escalar um negócio. O MedHub nasce para resolver exatamente isso”, afirma.

De recomeços à construção de autoridade

A história de Beto é marcada por resiliência. Ainda jovem, enfrentou dificuldades financeiras familiares, começou a trabalhar cedo e experimentou desde o varejo até o empreendedorismo com uma escola de dança. Viveu falências, mudanças de cidade e crises pessoais.

Teve uma ascensão meteórica no mundo corporativo, chegando a posições de liderança ainda muito jovem, mas foi no ambiente de mentoria empresarial que encontrou seu verdadeiro chamado. Sua primeira mentorada, uma dentista, saltou de R$ 12 mil para R$ 140 mil de faturamento mensal em apenas três meses.

A partir daí, nasceu a 5G Company, que hoje impacta milhares de clínicas e consultórios em todo o Brasil, com estrutura física em São Paulo e Fortaleza, mais de 12 mentores e uma equipe robusta dedicada à educação estratégica no setor da saúde.

O nascimento do MedHub

O MedHub surge como uma escola de negócios focada exclusivamente em médicos que decidiram sair do improviso e assumir o papel de líderes estratégicos de suas operações.

A proposta é clara: educação empresarial prática, mentorias contínuas e metodologia aplicada para gerar previsibilidade, crescimento estruturado e resultados reais.

“A faculdade ensinou a parte técnica. O mercado forçou o médico a empreender. Mas ninguém ensinou gestão. O MedHub existe porque essa lacuna precisa ser preenchida com método, não com tentativa e erro”, explica Beto.

O hub é voltado para médicos que:

Já entenderam que trabalhar mais não é sinônimo de crescer;

Querem tomar decisões com clareza e base em dados;

Desejam previsibilidade financeira;

Estão prontos para assumir o protagonismo empresarial.

Aqui, segundo o fundador, não há espaço para atalhos. O foco está em estratégia, estrutura, cultura organizacional e execução disciplinada.

Método 5G aplicado à saúde

O MedHub é sustentado pelo Método 5G, desenvolvido por Beto e inspirado nos princípios da Gestão 4.0. O modelo é estruturado em cinco pilares:

Gestão: planejamento estratégico e direcionamento claro

Gerenciamento: uso inteligente de dados e indicadores

Gente: cultura forte, liderança e contratações assertivas

Ganhos: marketing, vendas e crescimento estruturado

Garantias: sustentabilidade financeira e proteção do negócio

A aplicação prática desses pilares transforma médicos em empresários preparados para escalar suas operações com eficiência.

“Não quero formar médicos sobrecarregados. Quero formar líderes que constroem negócios sólidos”, pontua.

Crescimento acelerado

A 5G Company tem dobrado de tamanho a cada seis meses e já alcança milhares de clínicas pelo Brasil. Com o MedHub, a meta é consolidar-se como o principal ecossistema de educação empresarial para médicos no país.

Instalado na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608, na Vila Olímpia, em São Paulo, o MedHub nasce com estrutura voltada para networking estratégico, imersões presenciais, mentorias recorrentes e construção de conexões qualificadas entre profissionais da saúde.

O projeto também reforça o posicionamento de Beto como referência nacional em gestão para a área médica e antecede o lançamento de seu primeiro livro, “Seja Relevante”, no qual detalha sua filosofia baseada em geração de valor e impacto real.

“Não quero ser o maior por volume. Quero ser o mais relevante e o mais eficiente. Relevância é gerar transformação verdadeira”, afirma.

Nova mentalidade para a medicina brasileira

O MedHub representa um movimento maior: a profissionalização definitiva da gestão médica no Brasil. Em um mercado cada vez mais competitivo, a excelência técnica já não é suficiente. Liderança, processos, marketing e gestão financeira tornaram-se competências indispensáveis.

Para Beto, o futuro da medicina passa por médicos que pensam como empresários.

“Só erra quem tenta. Decidir sempre traz risco, mas não decidir custa muito mais caro. O médico que assumir o controle da gestão da sua clínica terá liberdade, crescimento e legado.”

O MedHub já está em operação e recebe médicos interessados em estruturar suas clínicas com método e visão estratégica.

Contato:

(11) 97679-4785

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608 – Vila Olímpia – São Paulo – SP

https://www.instagram.com/betoquintao/

https://5ghub.com.br