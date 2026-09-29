Douglas Gomides põe o Brasil no mapa do marketing médico latino-americano

Muitas clínicas investem em anúncio, recebem mensagens todos os dias e, mesmo assim, veem a agenda com buracos. O paciente chega, pergunta o preço, some. Esse problema não é só brasileiro, e a forma como o Brasil aprendeu a resolvê-lo começa a chamar atenção fora do país.

O brasileiro Douglas Gomides, fundador e CEO da Doctor Creator, foi convidado para palestrar no Medical Marketing Summit (Medmkt), evento de marketing e negócios em saúde que volta a Lima nos dias 20, 21 e 22 de novembro. O encontro reúne nomes de diferentes países para discutir vendas, marketing, finanças e gestão com médicos e clínicas. Douglas vai falar sobre marketing para médicos e clínicas.

Do seguidor ao paciente

Douglas trabalha com comunicação em saúde há 18 anos e já acompanhou o crescimento de mais de 200 perfis de profissionais de saúde nas redes sociais. Com o tempo, percebeu que presença digital sozinha não resolvia a questão principal do médico: transformar atenção em consulta.

Foi isso que levou a Doctor Creator a uma nova fase. Hoje a empresa se define como uma escola de marketing, vendas e IA para médicos e clínicas, e trabalha com dois sistemas.

O Sistema de Aquisição de Pacientes organiza o caminho entre o anúncio, o primeiro contato e o agendamento, com scripts de atendimento e follow-up que a equipe da clínica consegue executar no dia a dia. O Sistema de Reativação de Pacientes olha para quem já passou pelo consultório e não voltou, uma base que a maioria das clínicas deixa parada.

“O médico não precisa só de mais seguidores. Precisa de um processo que faça o paciente chegar, agendar e voltar”, afirma Douglas.

Trajetória acadêmica e editorial

Douglas é mestre pela Fiocruz, com pesquisa sobre o uso das redes sociais por profissionais de saúde, e integra a Mayo Clinic Social Media Network. É autor do livro Marketing Médico 5.0 e coautor de O Negócio da Saúde, além de palestrante TEDx e LinkedIn Top Voice.

Um problema que não tem fronteira

A pergunta que guia o Medmkt deste ano é direta: por que alguns consultórios perdem pacientes enquanto outros lotam a agenda. É a mesma pergunta que o médico brasileiro faz, e ela se repete em toda a região. Concorrência crescente, pacientes que pesquisam tudo antes de marcar uma consulta, clínicas que pagam pelo clique e perdem o paciente no WhatsApp.

“O paciente mudou em toda a América Latina. Ele chega ao consultório já tendo visto o médico no Instagram. O que falta, na maioria das clínicas, é o processo depois desse primeiro clique”, diz.

Para Douglas, o convite marca o início de uma atuação fora do Brasil. “A gente desenvolveu aqui uma forma de fazer marketing e vendas na saúde com muito cuidado ético. Levar isso para fora também é uma chance de aprender com outros mercados.”

Serviço

Medical Marketing Summit (Medmkt)

Lima, Peru

20, 21 e 22 de novembro de 2026