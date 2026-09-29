Diagnóstico tributário gratuito: como funciona e o que a empresa recebe

Funciona em quatro passos. A empresa envia a apuração fiscal dos últimos cinco anos. Uma ferramenta de raio-X tributário, a ContadorIA, cruza o que foi pago com o que era devido. A equipe técnica valida o resultado junto com o contador da empresa. E o empresário recebe um mapa: quanto existe, em que frente e em que prazo. Se não houver nada, não paga. Se houver, decide.

“A gente desenhou o diagnóstico para o empresário que não tem tempo nem equipe para isso. Ele manda a apuração, a ContadorIA faz o raio-X, a nossa equipe valida junto com o contador dele e devolve o mapa: quanto existe, em que frente, em que prazo. Se não tiver nada, ele não gasta um real. Se tiver, decide com o número, não com a impressão”, explica Carlos Gago, CEO da Trinity Consultoria Tributária .

O diagnóstico é a primeira fase do projeto na consultoria por resultado, modelo em que a remuneração é um percentual sobre o crédito efetivamente recuperado. Por isso não tem custo: a consultoria só é paga se o dinheiro voltar.

Para quem ele foi desenhado? Para a empresa que cresceu além do Simples Nacional, que fatura entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões, passou a apurar PIS, Cofins, IRPJ e CSLL separadamente e não montou uma equipe fiscal própria. É onde mais se encontra tributo pago a maior, segundo Gago, por estrutura, não por má gestão.

E para quem não é? O próprio consultor responde.

“Nem toda empresa se beneficia, e é bom dizer isso. Quem está no Simples, quem fatura abaixo de cinco milhões ou quem já tem um time fiscal interno revisando a apuração todo mês dificilmente vai encontrar valor relevante. O diagnóstico existe para a empresa que cresceu e ainda não montou essa estrutura. É para ela que 2026 é o ano de fazer a conta”, afirma.

O que o mapa costuma mostrar são três frentes: valores pagos a maior nos últimos cinco anos, principalmente na base de cálculo do PIS e da Cofins e nas contribuições sobre a folha, compensáveis dentro das regras da Receita (IN RFB 2.314); erros na apuração corrente, como percentual de presunção aplicado por classificação errada da receita; e a escolha de regime, que a reforma tributária vai mudar de preço a partir de 2027.

Na Trinity, o passo seguinte ao mapa é do empresário, com o contador dele ao lado. Em resumo: o diagnóstico é gratuito, o número é real e a decisão continua sendo da empresa.