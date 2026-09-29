Dá para ser perito judicial sem largar o consultório? Médicos contam com assessoria para conciliar as duas rotinas

Dá, sim. A perícia judicial não é emprego nem exige dedicação exclusiva. O médico é nomeado pelo juiz para um processo específico, faz o exame, entrega o laudo e recebe honorários por aquele trabalho. Muitos profissionais conciliam a função com consultório e plantões. O que costuma apertar a agenda não é o laudo, e sim a burocracia em volta dele.

Onde a rotina aperta

Depois de nomeado, o perito tem cinco dias para mandar proposta de honorários, currículo e contatos (artigo 465 do Código de Processo Civil). Precisa avisar os assistentes técnicos das partes com cinco dias de antecedência (artigo 466). E tem de entregar o laudo no prazo, porque atraso sem motivo pode levar à troca de perito (artigo 468). Tudo isso enquanto atende pacientes.

“O que o médico não tem é tempo para manter cadastro em vários tribunais, acompanhar intimação, cumprir prazo processual e cobrar honorário enquanto atende no consultório”, resume Alcides Martinhago Junior, CEO da M Perícias , assessoria de Maringá (PR) que reúne 1.852 peritos médicos ativos nos tribunais, com cadastro em todos os estados do país.

Como a assessoria entra na rotina

A empresa assume cadastro nos tribunais, acompanhamento de intimações, documentação e cobrança. O médico fica com o exame e o laudo. Segundo a M Perícias, foram 15.779 perícias geridas entre março e setembro de 2026, com 102 colaboradores na operação, 80 deles advogados.

Estudar a burocracia ou delegar

Para Martinhago, o médico não precisa parar a vida para aprender a parte administrativa. “A maioria dos cursos e mentorias ensina 90% sobre burocracia, que são as atividades que podem ser terceirizadas, e 10% sobre prática. A prática é uma revisão do que os médicos viram na faculdade e especialidade”, afirma.

Um aviso importante

Ninguém pode garantir nomeação. Quem escolhe o perito é o juiz. O que se paga a uma assessoria é o tempo que ela devolve à agenda.

Para o médico que quer somar a perícia ao consultório, a pergunta prática é quantas horas por semana a parte administrativa vai tomar, e quem vai cuidar dela.