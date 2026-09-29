Antifofista, uma Consultoria nascida no Instagram, fatura mais de R$ 1M em 3 meses

Comandada pelo treinador Michel Luz, o Heavy Mike, a Antifofista Squad está em constante crescimento expressivo. O modelo inverte a lógica do mercado: em vez de mensalidade, os alunos assinam por um ano inteiro.

Quando o treinador paranaense Michel Francis Luz começou a usar a palavra antifofista para descrever o próprio método de treino, não existia o termo em português. Hoje ele circula como hashtag independente, dá nome a episódios de podcast produzidos por terceiros e batiza uma consultoria que, nas últimas 15 semanas, vendeu mais de R$ 1,2 milhões em contratos.

Os números vêm do período entre 2 de junho e 13 de setembro deste ano.

Da agência de publicidade à sala de musculação

Michel Luz, 36 anos, nasceu em Curitiba e construiu a carreira em São Paulo por um caminho pouco convencional. Formou-se primeiro em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi, com um período de estudos na Universidad Europea de Madrid, e passou seis anos em agências, foi redator na Wunderman, onde escreveu para os canais da Intel Brasil, Intel América Latina e Microsoft Office.

Em 2015 voltou à universidade, na mesma instituição, para cursar Educação Física. Trabalhou como instrutor em academias de São Caetano do Sul e de São Paulo antes de abrir a própria prática, em 2018. Como head coach, acumula 16 anos de atividade no setor.

A dupla formação explica boa parte do alcance. É raro encontrar no mercado brasileiro um profissional que reúna a base técnica da educação física e o repertório de comunicação de quem passou anos escrevendo para marcas globais.

“O Método Antifofista nasceu para entregar ao público normal, fora da bolha do fisiculturismo, resultado mesmo com uma rotina não voltada a isso”, afirma Michel Luz, fundador e head coach da Antifofista Squad.

O que é o método

O conceito antifofista se opõe ao termo fofo e defende uma abordagem baseada em execução técnica máxima combinada com intensidade e carga deliberadas, em oposição ao que Mike classifica como a deriva confortável da instrução fitness convencional.

O método foi formalizado por escrito em cinco obras publicadas de forma independente, entre elas o Manifesto Antifofista e o Manual da Periodização.

O catálogo editorial de Luz reúne hoje 80 títulos digitais entre livros, cursos e programas de treino, com + de 16.000 unidades vendidas e registro de compras em 24 países.

Da consultoria à indústria

A consultoria é uma das três frentes que Michel opera. Em setembro de 2023 ele fundou a Heavy Suppz, marca de nutrição esportiva que começou com R$ 35 mil de capital próprio, sem investidor, e fechou 2025 com R$ 7 milhões de receita bruta, mais de 42 mil clientes e 70 SKUs ativos.

O mercado em que a marca entrou é o quinto maior do mundo e deve alcançar R$ 9,6 bilhões de faturamento anual até 2028, crescendo cerca de 7% ao ano. Seus concorrentes diretos têm entre 6 e 42 anos de estrada.

Reconhecimento acadêmico e de mercado

Em abril de 2025, Luz foi palestrante confirmado do Arnold Conference, o congresso científico do Arnold Sports Festival South America, maior evento multiesportivo da América do Sul, realizado em São Paulo. O congresso é organizado pela Science Play desde 2014 e é dirigido a médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e profissionais de educação física. Na mesma edição, a Heavy Suppz ocupou um estande de 70 metros quadrados.

Em setembro de 2024 ele abriu a VIII Jornada Acadêmica da LAMEEX, liga acadêmica de medicina do esporte da Universidade do Sul de Santa Catarina, com a palestra “Biomecânica da Musculação”, dividindo a programação com os médicos Marco Aurélio Cunha, Daniel Carvalho e Paulo Muzy.

Nas redes, Mike reúne 537 mil seguidores somando Instagram, TikTok e Threads. Já foi convidado de programas como Monster Cast, PowerTalk-PRO, PodGains e Pratique Mais Saúde.

“O próximo passo da Antifofista Squad é a internacionalização de todo o método”, declara Michel Luz, fundador e head coach da Antifofista Squad.

Sobre a Antifofista Squad

A Antifofista Squad é uma consultoria de treinamento físico online fundada pelo treinador Michel Francis Luz, conhecido no mercado como Heavy Mike. Atende alunos em 26 estados e 6 países. A operação integra ainda um catálogo de 80 produtos digitais e a marca de suplementos Heavy Suppz.

Sobre Michel Luz

Michel Francis Luz, 36, é treinador, autor e empresário. Bacharel em Publicidade e Propaganda e em Educação Física pela Universidade Anhembi Morumbi, atua no setor há 16 anos. É autor de cinco livros sobre treinamento, criador do conceito antifofista e fundador da Heavy Suppz e da plataforma True Primal. Foi palestrante do Arnold Conference 2025 e da VIII Jornada Acadêmica da LAMEEX/UNISUL.