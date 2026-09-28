Viagem personalizada para a Itália: por onde começar a planejar
Veja como funciona o método usado pela SuaGuia para montar roteiros sob medida, do primeiro papo ao roteiro impresso dia a dia
Quem pensa em fazer uma viagem diferente para a Itália, e não só seguir um pacote pronto, pode começar entendendo como funciona o método da SuaGuia, agência especializada em viagens sob medida para o país.
Tudo começa com uma conversa
Antes de qualquer reserva, a equipe pergunta o que motiva a viagem: um casamento, uma paixão por arte, cinema ou gastronomia, ou simplesmente uma curiosidade antiga. A partir disso nasce o projeto de viagem, que só vira reserva depois que o viajante aprova.
“Um roteiro personalizado não é sobre visitar mais lugares. É sobre visitar os lugares certos para aquela pessoa. Um casal que vai se casar não segue o mesmo roteiro de quem é apaixonado por cinema”, explica Eduardo Moreira, cofundador da SuaGuia.
Exemplos de quem já usou o método
Casais que vão se casar ou comemorar bodas são um público recorrente: só em 2024, mais de 15 mil casamentos com participação de estrangeiros foram celebrados na Itália, alta de mais de 11% frente ao ano anterior. Quem quer ver de perto as obras de Caravaggio na Galeria Uffizi, em Florença, museu que reúne quase 3 mil obras em dois andares e não dá pra conhecer por completo numa única visita, quem sonha em visitar locações de filmes como A Vida é Bela (Arezzo) e Sob o Sol da Toscana (Cortona), e quem quer fazer aula de culinária e conhecer restaurantes antigos da região são outros perfis comuns.
Como fica o roteiro no fim
O roteiro chega pronto, impresso dia a dia, com guia nomeado para cada jornada e indicações do que ver e onde comer. Todo o acompanhamento é feito em português, do planejamento ao retorno.
“O planejamento e execução realizados pela SuaGuia foram essenciais para que nossas férias fossem muito melhores do que esperávamos”, comenta Marcelo Lordello & Família, cliente da SuaGuia.
Uma taxa que garante liberdade, não custo
Esse nível de dedicação tem um preço declarado desde o início: a SuaGuia cobra uma taxa de planejamento de R$ 1.500 antes de qualquer reserva. Ela existe porque o trabalho de desenhar um roteiro sob medida começa muito antes de escolher hotéis ou restaurantes, envolve horas de curadoria, pesquisa e ajustes até que o projeto reflita exatamente o desejo do viajante. Ao cobrar por esse processo separadamente, a agência garante que suas recomendações não dependam de comissão de fornecedor específico, o que permite indicar o hotel certo, e não o mais conveniente, e dedicar o tempo necessário para que cada detalhe da viagem faça sentido para quem vai vivê-la.
Perguntas frequentes
Preciso já saber exatamente o que quero para pedir um roteiro assim?
Não. A conversa inicial serve justamente para a equipe entender o que motiva a viagem, mesmo que o viajante ainda não tenha um plano fechado.
O roteiro pode misturar mais de um interesse, tipo vinho e cinema?
Sim. O roteiro é montado a partir do que o viajante quer viver, o que inclui combinar interesses diferentes na mesma viagem.