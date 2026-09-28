Rodrigo de Queiroz Moreira investe em projeto híbrido em Macapá

A combinação de moradia, espaços corporativos e serviços em um mesmo endereço orienta nova aposta da Gama Engenharia no mercado imobiliário de Macapá. À frente da estratégia, Rodrigo de Queiroz Moreira prepara o Connect One Residence & Office, empreendimento de uso misto que prevê 128 apartamentos, 80 salas comerciais e 225 vagas. A proposta busca reunir perfis de ocupação e ampliar a atuação da construtora no segmento de incorporação.

Planejado para a Rua General Rondon, próximo à esquina com a Rua Pedro Baião e em frente à Praça Floriano Peixoto, o projeto integra unidades residenciais, uma torre empresarial com acesso independente e áreas compartilhadas de lazer. A localização, próxima a estabelecimentos comerciais e serviços, é um dos elementos considerados pela empresa para atender tanto moradores quanto profissionais.

Segundo a concepção apresentada pela Gama Engenharia, o Connect One pretende introduzir em Macapá uma configuração híbrida que articula residência, trabalho e bem-estar. A proposta de pioneirismo é apresentada pela incorporadora e depende da comparação com outros projetos existentes na cidade. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o diferencial estratégico está na integração entre usos distintos, sem comprometer a autonomia de cada ambiente.

A área residencial terá apartamentos de dois e três dormitórios. As unidades de dois quartos foram projetadas com áreas entre 54 e 62 metros quadrados, enquanto as de três quartos terão de 85 a 106 metros quadrados. A variedade de plantas procura alcançar públicos com necessidades diferentes, incluindo famílias e compradores interessados em imóveis de menor metragem.

No componente empresarial, a torre Office reunirá 80 salas distribuídas por dez pavimentos, com dois elevadores e entrada própria. O espaço foi concebido para receber escritórios, consultórios e outras atividades de prestação de serviços. A separação dos acessos é parte do planejamento para organizar a circulação e preservar a dinâmica específica das operações comerciais e residenciais.

O empreendimento também contará com rooftop equipado com piscina, academia e espaço gourmet. A área foi planejada para oferecer lazer e convivência, além de aproveitar a vista para a cidade e o Rio Amazonas. Ao incorporar espaços voltados ao bem-estar, a empresa procura ampliar a proposta do imóvel para além das características internas de cada unidade.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o desenvolvimento do Connect One representa uma mudança na maneira de estruturar produtos imobiliários. Em vez de concentrar o projeto exclusivamente em apartamentos ou salas comerciais, a construtora reúne diferentes modalidades em uma mesma concepção arquitetônica. A expectativa da empresa é atender demandas por conveniência, localização e flexibilidade de uso.

A estratégia também reflete a trajetória da Gama Engenharia, que atua em obras públicas, construções particulares e incorporação de edifícios no Amapá. O novo projeto exige coordenar requisitos distintos de infraestrutura, circulação e ocupação, o que acrescenta complexidade às etapas de planejamento e execução. A empresa pretende utilizar sua experiência técnica para desenvolver essa nova frente de negócios.

A escolha do endereço integra essa análise. O entorno da Praça Floriano Peixoto reúne comércio, serviços e conexões com outras áreas de Macapá. Para um projeto de uso misto, a inserção urbana pode influenciar tanto a rotina de quem mora no local quanto a operação de quem utiliza a torre empresarial. A proposta arquitetônica procura estabelecer uma relação entre a infraestrutura do edifício e as atividades disponíveis nas proximidades.

O Connect One está em fase de pré-lançamento, com pré-cadastro destinado a interessados em receber informações sobre unidades e condições comerciais. Ainda não foram apresentados, no material disponibilizado, valores de venda, projeções de retorno ou um cronograma detalhado de entrega. Esses dados serão relevantes para uma avaliação mais ampla do posicionamento do empreendimento no mercado local.

Com o Connect One Residence & Office, Rodrigo de Queiroz Moreira busca ampliar o portfólio da Gama Engenharia e testar a receptividade de Macapá a empreendimentos que combinam diferentes usos. O desempenho comercial e a ocupação futura indicarão em que medida a proposta encontrará demanda. Por enquanto, o projeto materializa a decisão da empresa de investir em um formato que aproxima habitação, atividade profissional e espaços de convivência.