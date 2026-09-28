Programa Acadêmico da Qlik triplica número de inscrições de estudantes na América Latina

Principais destaques:

Expansão do alcance regional: instituições acadêmicas do México, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e América Central já participam do programa.

Eliminação de barreiras ao ensino de analytics: acesso gratuito ao analytics da Qlik, incluindo o Qlik Answers, conteúdo acadêmico pronto para uso e certificações reconhecidas pelas organizações facilitam a formação de profissionais e aceleram a adoção de analytics e IA.

Apoio à força de trabalho do futuro: o programa ajuda universidades a atender à crescente demanda por alfabetização em dados e IA em toda a região.

A Qlik® anuncia que as inscrições de estudantes no seu Programa Acadêmico triplicaram em universidades da América Latina em relação a 2025, enquanto o número de novos educadores participantes quase quadruplicou. Atualmente, o programa conta com instituições inscritas no México, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e países da América Central.

Universidades de toda a região já buscavam há anos oferecer ensino de analytics para uso corporativo, mas enfrentavam três barreiras simultâneas: licenças que seus orçamentos não comportavam, falta de tempo para desenvolver currículos para ferramentas às quais ainda não tinham acesso e ausência de uma estrutura de certificações reconhecida pelos empregadores. A adoção estava travada por essas três barreiras. Para que pudesse avançar, todas as barreiras precisavam ser eliminadas simultaneamente.

O Qlik Analytics® e o Qlik Talend Cloud® são disponibilizados gratuitamente para instituições de ensino credenciadas. Um currículo completo para instrutores, pronto para implementação, também é oferecido sem custo, eliminando a necessidade de desenvolver o conteúdo dos cursos do zero. Os estudantes obtêm as qualificações de Business Analyst e Data Architect para o Qlik Sense®, além das certificações em Data Analytics e Data Literacy. Essas credenciais estão vinculadas ao analytics da Qlik utilizado em ambientes de produção e são reconhecidas pelos empregadores nos mesmos termos que as credenciais obtidas em programas corporativos de treinamento.

“A lacuna de talentos em dados na América Latina não é uma questão de falta de interesse; a região tem isso de sobra”, afirma Eduardo Kfouri, Vice-Presidente para a América Latina da Qlik. “É um problema de formação de talentos, e as universidades são a única alavanca rápida o suficiente para ajudar a reduzi-lo em escala. Quando as inscrições quase triplicam em um único ano, não se trata de um impulso que criamos, mas de uma demanda que já existia e aguardava acesso. Uma força de trabalho que não consegue interpretar e agir com base em dados não gera custos apenas para empregadores individuais; ela limita o que toda a economia regional pode fazer com IA.”

A profundidade da adoção institucional fica mais evidente na Universidad Nacional del Sur (UNS), na Argentina, que participa do programa desde 2017. Na UNS, o analytics da Qlik está incorporado tanto aos cursos de graduação quanto às pesquisas acadêmicas, incluindo análises de resiliência e simulações de gêmeos digitais.

“O Qlik Academic Program nos permite apresentar aos estudantes uma ferramenta de alta qualidade, preparando-os para o mercado de trabalho e reduzindo a lacuna digital na educação”, afirma Marisa Sánchez, professora da Universidad Nacional del Sur. “Oito anos de uso ininterrupto no âmbito da pesquisa representam a evidência mais clara disponível de que o programa mantém seu valor para além da adoção inicial.”

“Durante anos, ferramentas profissionais de dados ficaram restritas aos orçamentos de treinamento corporativo, o que significava que estudantes se formavam sem as credenciais exigidas pelos empregadores, não por falta de capacidade, mas porque, antes de tudo, nunca tiveram acesso às ferramentas adequadas”, diz Talita Mesquita, líder do Programa Acadêmico da Qlik para a América Latina. “Desde 2013, levamos o Qlik Analytics diretamente para os currículos universitários em 17 países da América Latina, para que um estudante em Recife ou Monterrey obtenha as mesmas credenciais que alguém treinado dentro de uma grande organização.”

Instituições de ensino superior credenciadas na América Latina que ainda não participam do programa podem se inscrever em qlik.com/academic-program. O programa está aberto a instituições credenciadas em todo o mundo.

Sobre a Qlik

A Qlik ajuda equipes a extrair mais da IA com dados nos quais podem confiar e controlar. Entrega produtos de dados confiáveis, um poderoso motor analítico e agentes de IA apoiando na redução de riscos, a manter os custos operacionais sob controle e a escalar a IA de forma responsável. Utilizadas por 75% das empresas da Fortune 500, as soluções da Qlik apoiam clientes em todo o mundo. Funcionam também com sistemas e parceiros que os clientes já usam, para que possam permanecer flexíveis, sem dependência de fornecedores.