Para Giovanna Veríssimo, imagem também se constrói na rotina

Quando uma fotografia fica pronta, quase todo o trabalho que veio antes desaparece do enquadramento. Não aparecem o horário cumprido, a preparação, as orientações ou as várias tentativas até chegar ao resultado escolhido.

Giovanna Veríssimo conhece bem esses bastidores. Ela começou a se preparar para o mercado da moda aos 8 anos e construiu uma trajetória com trabalhos no Brasil e no exterior, campanhas, editoriais e concursos de beleza. Em 2018, foi eleita Miss Goiás.

Foram mais de duas décadas aprendendo a lidar com câmeras, equipes, avaliações e expectativas. Nesse percurso, percebeu que a imagem vista pelo público é apenas a parte mais evidente de uma construção que começa muito antes.

Uma roupa bem escolhida pode causar uma boa primeira impressão. Depois dos primeiros minutos, porém, entram em cena a maneira de falar, a capacidade de ouvir, o cuidado com os compromissos e a forma como cada pessoa se comporta diante de situações inesperadas.

É nessa parte menos visível que a disciplina aparece.

Para Giovanna, ser disciplinada não significa controlar cada movimento nem tentar parecer impecável o tempo todo. Tem mais relação com constância. É saber como deseja ser reconhecida e fazer escolhas compatíveis com isso mesmo quando não existe uma câmera por perto.

Na prática, a imagem profissional também é formada por hábitos simples. Chegar preparada para uma reunião, conhecer o ambiente em que estará, prestar atenção ao que está sendo discutido e cumprir aquilo que foi combinado são atitudes que dificilmente aparecem em uma fotografia, mas interferem diretamente na percepção construída pelas outras pessoas.

Nas redes sociais, essa diferença fica ainda mais clara. Um perfil organizado pode apresentar uma versão cuidadosamente planejada de alguém. Fora da tela, é o comportamento que confirma ou enfraquece aquilo que foi mostrado.

Isso não significa que todas as mulheres precisem seguir o mesmo padrão de roupa, fala ou postura. O objetivo, segundo a visão defendida por Giovanna, é encontrar coerência entre personalidade, valores, objetivos e a maneira escolhida para se apresentar.

A roupa continua importante. Ela pode ajudar uma mulher a ocupar um ambiente com mais segurança, transmitir uma mensagem e se preparar para uma ocasião específica. Só não consegue sustentar sozinha uma imagem profissional.

“A imagem pode ser uma ferramenta estratégica de transformação, e não apenas estética”, afirma Giovanna.

Hoje, além de atuar como modelo, influenciadora e produtora de conteúdo, ela vem ampliando seu trabalho como estrategista de imagem. É formada em Consultoria e Coaching de Imagem pela École Supérieure de Relooking e em Coach e Master Coach pela Febracis.

Nos trabalhos voltados ao público feminino, Giovanna parte justamente dessa compreensão mais ampla. Aparência, comportamento, comunicação e presença não são tratados como assuntos separados. Eles fazem parte da forma como uma mulher se enxerga e deseja ser percebida.

Muitas vezes, a dificuldade não está em escolher uma roupa. Está em sustentar uma fala durante uma reunião, aparecer diante das câmeras, apresentar o próprio trabalho ou confiar naquilo que já foi construído.

Por isso, trabalhar a imagem não precisa significar a criação de uma personagem. Uma personagem pode funcionar durante uma sessão de fotos ou em um vídeo curto, mas dificilmente resiste à rotina. Quando existe coerência, a imagem deixa de depender de esforço permanente para parecer verdadeira.

A própria trajetória de Giovanna ajuda a explicar esse entendimento. Durante anos, ela precisou entrar em cena, interpretar orientações e responder ao olhar de outras pessoas. Com o tempo, passou a observar também aquilo que acontece antes e depois da exposição.

É nesse intervalo que reputações são construídas. Não apenas na roupa usada para uma ocasião, mas no preparo, na postura e na repetição de atitudes que confirmam quem alguém diz ser.

A fotografia registra um momento. A rotina mostra se aquela imagem consegue permanecer.