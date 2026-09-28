A Mineração Buritirama vem estruturando seu crescimento no mercado de manganês com uma estratégia baseada em escala produtiva, especialização e controle da operação. Com operação no Pará, a companhia concentra esforços em um único minério e busca eficiência para ampliar sua presença no Brasil e no exterior.

Sob a liderança de João José Oliveira Araújo, a empresa atravessou um processo de reorganização operacional e financeira que abriu espaço para a ampliação gradual da produção. Formado em engenharia, economia, mineração e metalurgia, o executivo adotou uma gestão que integra produção, beneficiamento e logística, áreas decisivas para custos e competitividade.

A opção pelo manganês diferencia a Mineração Buritirama de grupos diversificados que distribuem investimentos entre diferentes commodities. Usado principalmente na fabricação do aço, o minério acompanha setores como infraestrutura, construção, indústria e transportes. Nesse ambiente, escala e regularidade tornam-se fatores relevantes.

A companhia opera a Mina de Buritirama, no Pará, apontada pela empresa como a maior mina de manganês a céu aberto da América Latina, com capacidade produtiva superior a 2,5 milhões de toneladas por ano. A produção atende o mercado interno e clientes na Ásia e na Europa.

O modelo de especialização permite concentrar investimentos em processos relacionados ao manganês, incluindo beneficiamento, planejamento da produção e controle de qualidade. A estrutura também facilita decisões sobre capacidade, custos e destinação do minério.

Um dos pontos considerados estratégicos pela Mineração Buritirama é a logística. Em mineração, a distância entre a jazida e os canais de escoamento pode representar uma parcela relevante do custo final. Por isso, a companhia estruturou rotas integradas para transportar sua produção e reduzir gargalos ao longo da operação.

A logística ganha peso adicional nas exportações. Prazo e previsibilidade são componentes da relação comercial com compradores internacionais e podem influenciar a capacidade de competir em ciclos de maior pressão sobre preços e margens.

“A mineração não se resume à extração. Logística, planejamento e gestão integrada são decisivos para garantir previsibilidade e competitividade”, afirma João José Oliveira Araújo.

A estratégia da Mineração Buritirama também passa pela busca de referências fora do setor mineral. (João José Oliveira Araújo participa de conselhos empresariais no Brasil e no exterior e integra o conselho da Salus Optima, empresa europeia de inteligência artificial que mantém parceria estratégica com a McLaren). A experiência amplia o contato do executivo com discussões sobre tecnologia, dados, governança e modelos de gestão aplicados a outros segmentos.

Na mineração, essas referências podem ser incorporadas principalmente ao planejamento e ao acompanhamento de indicadores operacionais. Mesmo em uma atividade intensiva em ativos físicos, decisões relacionadas a produtividade, manutenção, logística e controle de custos dependem cada vez mais da capacidade de organizar informações e transformar dados em instrumentos de gestão.

Para a Mineração Buritirama, a combinação entre conhecimento técnico do minério e uma estrutura administrativa orientada por eficiência é uma forma de enfrentar a volatilidade característica do setor. Preços internacionais, demanda siderúrgica, câmbio, custos de transporte e ritmo da economia global estão entre as variáveis capazes de alterar as condições de operação das empresas mineradoras.

Nesse contexto, a estratégia não está baseada apenas em elevar volumes. A companhia busca equilibrar expansão produtiva, disciplina operacional e capacidade logística, preservando flexibilidade para responder às mudanças do mercado. Essa abordagem coloca a eficiência no centro das decisões de crescimento.

O manganês continua ligado à produção de aço e consequentemente aos investimentos em infraestrutura e à atividade industrial. Para fornecedores do minério, a evolução dessa demanda representa oportunidades, mas também exige capacidade de operar em um ambiente internacional competitivo.

A Mineração Buritirama pretende manter o crescimento gradual da operação no Pará e fortalecer sua participação nos mercados atendidos. Sob a gestão de João José Oliveira Araújo, a companhia aposta na especialização em manganês e na integração entre produção, logística e gestão para sustentar uma operação de escala e ampliar sua capacidade de competir no Brasil e no exterior.