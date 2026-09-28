No Pará, onde mineração, infraestrutura e grandes cadeias produtivas têm papel relevante na economia, a Mineração Buritirama vem ampliando sua operação de manganês com uma estratégia baseada em especialização, capacidade produtiva e integração logística. O modelo busca conectar a produção mineral aos mercados brasileiro e internacional com maior previsibilidade e eficiência.

Sob a liderança de João José Oliveira Araújo, a companhia passou por um processo de reorganização operacional e financeira que permitiu ampliar gradualmente a produção e fortalecer sua estrutura. Formado em engenharia, economia, mineração e metalurgia, o executivo assumiu a condução estratégica em um período de instabilidade das commodities e direcionou esforços para uma operação concentrada no manganês.

A Mineração Buritirama opera a Mina de Buritirama, no Pará, considerada pela companhia a maior mina de manganês a céu aberto da América Latina. Sua capacidade produtiva supera 2,5 milhões de toneladas por ano, volume destinado tanto ao mercado interno quanto às exportações para países da Ásia e da Europa.

O manganês é utilizado principalmente na produção de aço e mantém relação com cadeias como infraestrutura, construção, máquinas, equipamentos e transportes. Para a Mineração Buritirama, atuar de forma especializada nesse minério permite concentrar investimentos, conhecimento técnico e capacidade de gestão em uma cadeia específica.

O modelo se diferencia da estratégia de grandes grupos minerais que distribuem suas operações entre diversas commodities. Na Mineração Buritirama, beneficiamento, controle de qualidade, planejamento produtivo e logística são organizados a partir das características do manganês e das exigências dos mercados atendidos.

Essa integração ganha importância diante das dimensões territoriais do Pará. Na atividade mineral, retirar o produto da mina representa apenas uma etapa. O minério precisa percorrer uma cadeia logística até alcançar clientes ou estruturas de exportação, tornando transporte, planejamento e regularidade componentes importantes para a competitividade.

A companhia estruturou rotas integradas para o escoamento da produção, com o objetivo de reduzir gargalos e otimizar custos operacionais. A organização integra produção e transporte e dá previsibilidade ao atendimento de compradores no Brasil e no exterior.

“A mineração não se resume à extração. Logística, planejamento e gestão integrada são decisivos para garantir previsibilidade e competitividade”, afirma João José Oliveira Araújo.

Outro componente da estratégia da Mineração Buritirama está na incorporação de referências de gestão e tecnologia. João José Oliveira Araújo participa de conselhos empresariais no Brasil e no exterior e integra o conselho da Salus Optima, empresa europeia de inteligência artificial que mantém parceria estratégica com a McLaren.

A experiência internacional amplia seu contato com dados, produtividade, governança e eficiência. Na mineração, essas ferramentas podem apoiar o acompanhamento de indicadores relacionados à produção, manutenção, beneficiamento e logística, contribuindo para decisões em uma atividade intensiva em infraestrutura e capital.

O planejamento ganha relevância diante das oscilações do mercado de commodities. Câmbio, preços internacionais, demanda da indústria siderúrgica e custos de transporte podem alterar as condições do negócio. Para a Mineração Buritirama, ampliar volumes precisa estar associado ao controle da operação e à capacidade de responder a essas mudanças.

A empresa mantém, por isso, uma estratégia de crescimento gradual. A proposta é desenvolver a capacidade produtiva sem separar expansão, eficiência logística e disciplina operacional. O foco no manganês permite acompanhar de perto as mudanças de uma cadeia conectada à indústria e aos investimentos em infraestrutura.

Com sua operação concentrada no Pará, a Mineração Buritirama busca fortalecer sua atuação em uma cadeia mineral que alcança mercados. A escala produtiva coloca logística, qualidade e regularidade de fornecimento no centro das decisões empresariais.

Sob a gestão de João José Oliveira Araújo, a Mineração Buritirama pretende seguir combinando especialização, produção e planejamento. A estratégia parte do entendimento de que, em atividades dependentes de grandes distâncias e infraestrutura, produzir é apenas parte do desafio: transformar essa produção em uma operação eficiente e conectada aos mercados é o que sustenta o crescimento.