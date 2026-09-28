A especialização em um único minério tornou-se o eixo da estratégia adotada pela Mineração Buritirama para ampliar sua presença no setor mineral brasileiro e avançar no atendimento a mercados internacionais. Com operação no Pará, a companhia concentra sua atividade no manganês e combina expansão produtiva, planejamento logístico e gestão integrada.

Sob a liderança de João José Oliveira Araújo, a Mineração Buritirama passou por um processo de reorganização operacional e financeira que abriu caminho para o crescimento gradual da produção. Formado em engenharia, economia, mineração e metalurgia, o executivo assumiu a condução estratégica da empresa em um período de instabilidade do setor.

A companhia opera a Mina de Buritirama, no Pará, considerada pela empresa a maior mina de manganês a céu aberto da América Latina. A capacidade produtiva supera 2,5 milhões de toneladas por ano. O volume permite à Mineração Buritirama atender tanto o mercado brasileiro quanto compradores da Ásia e da Europa.

O manganês ocupa posição relevante na cadeia siderúrgica por ser utilizado na produção de aço. Diferentemente de grupos que mantêm portfólios formados por diversos minerais, a Mineração Buritirama optou por concentrar conhecimento, investimentos e estrutura nesse mercado. A especialização permite direcionar recursos para beneficiamento, qualidade, produtividade e planejamento da produção.

A estratégia exige, ao mesmo tempo, atenção ao transporte. Na mineração, produzir em escala não garante competitividade quando o escoamento enfrenta gargalos. A localização das minas, as distâncias percorridas e a conexão com os canais de exportação podem interferir diretamente nas margens e na capacidade de atender clientes.

Por isso, a Mineração Buritirama estruturou rotas integradas para o escoamento do manganês. O objetivo é coordenar produção e transporte e reduzir entraves operacionais. A logística assume importância ainda maior no atendimento ao exterior.

“A mineração não se resume à extração. Logística, planejamento e gestão integrada são decisivos para garantir previsibilidade e competitividade”, afirma João José Oliveira Araújo.

A gestão também busca referências em ambientes empresariais de outros setores. João José Oliveira Araújo participa de conselhos no Brasil e no exterior e integra o conselho da Salus Optima, empresa europeia de inteligência artificial que mantém parceria estratégica com a McLaren. Essa atuação internacional aproxima o executivo de discussões relacionadas a tecnologia, governança, análise de dados e eficiência.

Embora a atividade mineral dependa de ativos físicos e operações, ferramentas de controle e análise ganham espaço no planejamento. Indicadores de produtividade, custos, manutenção e logística permitem acompanhar a operação e apoiar decisões em um setor sujeito a mudanças de preços, câmbio e demanda industrial.

Para a Mineração Buritirama, esse cenário reforça a necessidade de combinar crescimento com disciplina operacional. A expansão da produção precisa ocorrer de forma compatível com a capacidade de beneficiamento, transporte e comercialização. A companhia aposta, assim, em um modelo no qual escala e eficiência avançam de forma coordenada.

O mercado de manganês acompanha o comportamento da siderurgia e dos investimentos. Para produtores brasileiros, a presença em mercados externos amplia as possibilidades, mas também coloca as operações diante de padrões internacionais de qualidade, regularidade e competitividade.

Nesse contexto, a Mineração Buritirama mantém o Pará como centro de sua estratégia e pretende fortalecer a operação a partir da especialização. A empresa avalia que conhecimento técnico, gestão integrada e eficiência logística são elementos fundamentais.

Sob a condução de João José Oliveira Araújo, a Mineração Buritirama segue com uma estratégia de crescimento gradual, conectando capacidade produtiva e presença internacional. O objetivo é sustentar a expansão sem dissociá-la do controle de custos, da previsibilidade logística e da eficiência operacional, fatores que passaram a ter peso cada vez maior na competitividade da mineração brasileira.

A atuação concentrada no manganês também permite à companhia acompanhar com maior precisão as transformações de uma cadeia diretamente ligada à produção de aço. Em vez de diversificar sua carteira mineral, a empresa mantém recursos técnicos e administrativos voltados ao mesmo segmento, buscando ganhos de produtividade e coordenação entre as diferentes etapas da operação no Pará.