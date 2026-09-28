Hospital aparece no plano, mas só para emergência? Entenda a diferença

Encontrar o nome do hospital na lista do convênio não significa que ele vai atender em qualquer situação. Em muitos planos, a unidade entra na rede apenas para urgência e emergência, ou só para consultas e exames, sem internação. O alerta é da corretora United Planos de Saúde, que organizou uma consulta sobre quais planos de saúde atendem em cada hospital do Rio de Janeiro .

A explicação está em um detalhe pouco conhecido: a rede credenciada é de cada produto, e não da empresa. A mesma operadora vende planos de entrada, intermediários e com quarto privativo, e cada um tem sua própria lista de hospitais e de serviços. Segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), em setembro de 2025 o país tinha 668 operadoras de planos de assistência médica com beneficiários e 21.824 planos ativos.

Mesmo hospital, coberturas diferentes

Na prática, um hospital pode fazer internação para quem tem o plano mais completo e receber só casos de emergência de quem tem o plano mais simples da mesma marca. Quem olha apenas o nome da operadora no site acaba sem enxergar essa diferença.

“É o erro mais comum e o mais caro”, afirma Adriano Fernandes, diretor comercial da United Planos de Saúde. “A pessoa confere a rede da operadora, encontra o hospital, assina o produto mais barato da mesma marca e descobre depois que aquele hospital estava em outro plano.”

Como descobrir o que está incluído

O caminho mais seguro é pesquisar pelo número de registro do produto na ANS, que aparece na proposta. Com ele em mãos, dá para ver exatamente o que aquele plano oferece em cada hospital: pronto-socorro, consultas, exames ou internação.

Também vale olhar a abrangência. O plano pode ser municipal, regional, estadual ou nacional, e um produto regional pode não valer na cidade onde a pessoa trabalha.

Tem hospital em dez redes e hospital em uma só

A United mapeou, em setembro de 2026, 22 hospitais do Rio de Janeiro e da região metropolitana, cruzando cada um com as operadoras do estado em oito regiões: Zona Sul, Barra e Recreio, Zona Norte e Méier, Tijuca, Jacarepaguá, Niterói, Zona Oeste e Baixada. Um hospital aparece em dez operadoras; outro, em só uma.

O Rio é o terceiro estado com mais beneficiários de planos de assistência médica, 5,6 milhões em setembro de 2025, atrás de São Paulo e Minas Gerais, segundo a ANS. No país, foram 53,2 milhões de beneficiários em julho de 2026, recorde da série, de acordo com a 121ª Nota de Acompanhamento de Beneficiários do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), com dados da ANS.

E se o hospital sair do plano?

A rede muda ao longo do contrato. Por isso, a dica é pedir a lista de hospitais por escrito e com data. A operadora precisa avisar sobre o descredenciamento e colocar outro hospital equivalente no lugar.

Desde 31 de dezembro de 2024, pela RN 585/2023 (Resolução Normativa nº 585/2023) da ANS, o aviso tem que ser individual e com 30 dias de antecedência do fim do atendimento. Se o hospital que saiu fica na cidade onde a pessoa mora ou onde contratou o plano, ela pode fazer portabilidade de carências sem prazo mínimo de permanência e sem precisar ficar na mesma faixa de preço.

“A lista com data é o que permite reclamar depois”, diz Adriano Fernandes. “Captura de tela serve para conferir, não para discutir contrato.”

Como saber se é só emergência

A resposta não está no site da operadora de forma geral, e sim no plano específico. Pelo registro do produto na ANS, é possível confirmar se aquele hospital atende apenas urgência e emergência, só consultas e exames ou também internação. Fazer essa checagem antes de assinar evita a surpresa na hora em que o atendimento é necessário.