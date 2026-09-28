El Niño 2026 chega com força e coloca irrigação no centro do debate

O Centro de Previsão Climática (CPC) da NOAA e o INMET confirmam probabilidade superior a 90% de um novo episódio de El Niño no segundo semestre de 2026, com chuvas abaixo da média previstas para o Nordeste e o centro-norte do país. Para quem produz sem sistema de irrigação instalado, o risco de perdas por seca aumenta. Para quem já investiu em infraestrutura, a exposição ao clima é estruturalmente menor.

É esse o mercado em que atua a Asperbras, fabricante de tubos e conexões de PVC e PEAD com sede em Penápolis (SP) e seis plantas industriais em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte . A empresa acaba de anunciar R$ 50 milhões em investimento para dobrar a capacidade de produção de PVC, somando cerca de 10 mil toneladas anuais à operação.

No campo, a linha de tubos de irrigação cobre diâmetros de DN 15 a DN 500 e pressões de PN 40 a PN 125, com tubos para adutoras de grande diâmetro, linhas móveis, linhas fixas e aplicações agropecuárias. O portfólio soma aspersão convencional, gotejamento e engate metálico, com tubo J.E, tubo com engate metálico, tubo roscável, conexões injetadas, conexões montadas, engate metálico e registros para irrigação.

“O produtor que decide investir em irrigação precisa de um fornecedor que conheça o campo, entregue produto de qualidade e esteja disponível quando o sistema precisa funcionar. É esse serviço que a Asperbras oferece há quarenta anos”, comenta Thiago Rosa, Diretor Comercial da Asperbras.

Nas cidades, a empresa também abastece prefeituras, construtoras e concessionárias com tubos de PEAD PE 80 e PE 100 para adução de água, rede de incêndio e coleta de esgoto , com conexões de eletrofusão e termofusão em SDR 11 e classe PN 16, além de poços de visita e de inspeção rotomoldados , como o poço de inspeção DN 600 e os poços de visita DN 800, DN 1000 e DN 1500. O catálogo completo e o manual de instalação estão abertos ao público. No agronegócio, a rotomoldagem de polietileno produz cochos e bebedouros e caixas térmicas de 50, 120, 190 e 360 litros na família Serve Festa e de 100, 170, 500 e 1.000 litros na família Keeper .

“Saneamento e irrigação são necessidades permanentes do Brasil. Investir agora é estar pronto para a demanda crescente e para os programas públicos de infraestrutura. Para nós, indústria é compromisso de longo prazo”, afirma Francisco Carlos Jorge Colnaghi, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Asperbras.

Com El Niño se aproximando, o recado do setor é direto: quem já tem irrigação instalada entra no período seco em posição mais segura.

SOBRE A ASPERBRAS

Fundada em 1985 por Francisco Colnaghi em Penápolis (SP), a Asperbras é uma das maiores fabricantes de tubos e conexões de PVC para irrigação, saneamento e agronegócio do Brasil. Integrante da holding Colpar Brasil, opera 6 plantas industriais em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Norte, com capacidade de 60 mil t/ano de PVC, 14 mil t/ano de PEAD e 1.200 t/ano de rotomoldados. A empresa é líder nacional em poços de visita rotomoldados em PEAD e está entre as quatro maiores fabricantes de tubos e conexões de PVC do país nos segmentos de irrigação e saneamento.