Como funciona o médico de referência nos planos para quem passou dos 50

Quem contrata um plano de saúde voltado ao público acima dos 49 anos costuma encontrar uma mudança na rotina: o médico de referência. Em vez de marcar consulta direto com o especialista, o beneficiário passa a ser acompanhado de forma contínua por um profissional que conhece seu histórico e organiza os encaminhamentos quando eles são necessários.

Esse é o modelo predominante nos produtos desenhados para esse público, segundo levantamento da corretora United Planos de Saúde feito em setembro de 2026. No Rio de Janeiro, o estudo identificou quatro operadoras com esse tipo de plano: Leve Saúde, MedSênior, Prevent Senior e Klini.

Para que serve esse acompanhamento

A proposta é que um único profissional tenha a visão completa da saúde do paciente. Com isso, fica mais fácil evitar exames repetidos, impedir que remédios receitados por médicos diferentes se sobreponham e perceber problemas antes que eles levem a uma internação.

Em cima desse atendimento, as operadoras organizam programas de saúde preventiva, com acompanhamento de doenças crônicas, atividade física supervisionada, orientação nutricional e grupos de convivência. Um exemplo é a prevenção de quedas: há espaços de treino que reproduzem degraus, pisos irregulares e o embarque no transporte público, para que o beneficiário pratique o movimento em ambiente controlado.

“É o oposto da lógica de só pagar a conta depois que o problema aconteceu”, diz Adriano Fernandes, diretor comercial da United Planos de Saúde.

O que muda no dia a dia

Para quem estava acostumado a escolher o especialista e marcar a consulta por conta própria, o modelo exige adaptação. O primeiro contato passa a ser com o médico de referência, que decide junto com o paciente quando vale procurar outro profissional. Por isso, entender como esse fluxo funciona antes de assinar evita surpresas.

Vale perguntar também onde ficam esse médico e as atividades do programa. A rede credenciada muda de produto para produto, mesmo dentro da mesma operadora, e programa que exige deslocamento longo tende a não ser usado.

Por que o modelo ganhou espaço

A mudança acompanha o envelhecimento da população. De acordo com as Tábuas Completas de Mortalidade do IBGE referentes a 2024, a expectativa de vida no Brasil chegou a 76,6 anos, a maior desde 1940, e quem chega aos 60 vive, em média, mais 22,6 anos, sendo 20,8 para os homens e 24,2 para as mulheres. Nos planos, o IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) contou 8,71 milhões de beneficiários com 59 anos ou mais em abril de 2026, alta de 3,1% em um ano.

“Esse público deixou de ser um nicho e passou a ser o segmento que mais cresce na nossa carteira”, afirma Adriano Fernandes. “A mudança não é só demográfica. O produto que se vende hoje para uma pessoa de 55 anos é diferente do que existia há dez anos.”

Outras dúvidas antes de contratar

Além do modelo de atendimento, entram na comparação a tabela de faixas etárias, que pela regra da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) tem a última faixa a partir dos 59 anos; a coparticipação, que pesa para quem usa o plano com frequência; e o reajuste anual, com teto de 5,11% para planos individuais e familiares com aniversário entre maio de 2026 e abril de 2027 e percentual negociado nos coletivos, que não seguem esse limite.