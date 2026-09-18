Imóvel pronto ou na planta: o que muda na conta quando a obra já está andando

Quem está decidindo entre comprar um imóvel pronto ou um imóvel na planta costuma ouvir sempre os mesmos argumentos: o pronto custa mais, mas elimina o risco de atraso; a planta custa menos, mas exige fé no cronograma do incorporador. O que menos se discute é que existe uma zona intermediária entre esses dois extremos, a do lote vendido na planta, mas com a infraestrutura básica já em execução ou concluída antes da venda.

Essa diferença muda a conta de risco do comprador. Numa planta tradicional, o valor pago hoje financia uma obra que ainda vai acontecer, e o comprador assume, na prática, o risco de atraso, de mudança de escopo ou de paralisação. Quando a infraestrutura já está pronta ou em andamento avançado no momento da venda, esse risco cai, porque parte relevante do que se está comprando já existe fisicamente, não depende mais só de confiança no contrato.

É esse o caso da Fazenda do Lago , distrito privado do Grupo CPR às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia (GO). Dos 3 milhões de metros quadrados do projeto, a terraplanagem, a abertura de vias, a drenagem e as redes subterrâneas de energia e água avançam antes da ocupação, com os quatro clubes autorais e as 19 amenidades sendo erguidos em sincronia com essa base.

Para o CEO do Grupo CPR, Marlon Ceni, essa ordem é o que permite ao comprador decidir com menos fé e mais informação: “Não dá para pedir que alguém organize a vida em volta de um clube que ainda é desenho. Por isso construímos primeiro. Quem chega aqui não precisa acreditar na gente: basta olhar em volta”.

Na prática, isso significa que quem compra hoje um lote na Fazenda do Lago não está comprando só uma planta, mas comprando junto um canteiro que já mostra parte do que vai receber: os quatro clubes, as 19 amenidades e o acesso asfaltado que mantém o empreendimento a 1h10 de Brasília e a 1h40 de Goiânia.

Do ponto de vista de quem incorpora, essa antecipação tem um preço: capital imobilizado antes da receita das vendas, no momento em que a maioria prefere estar vendendo, não construindo. É um cálculo que poucos incorporadores fazem, justamente porque muda a ordem tradicional de caixa do negócio.

Há ainda um componente de experiência que entra na conta, segundo Ceni: “o cliente passa a fazer parte de uma comunidade logo na aquisição, com eventos no local, nas capitais dos estados e até em São Paulo, e desfruta de benefícios da sua concierge de atendimento. O Brasil não tem nada parecido: o cliente é o centro de tudo, depois falamos de metro quadrado”.

Para quem está comparando pronto e planta na hora de decidir uma compra, o caso serve como lembrete prático: a pergunta certa não é só “pronto ou planta”, mas também “o que já existe fisicamente por trás da planta que estou comprando”. É essa resposta que muda a conta de risco, muito antes de qualquer discussão de preço por metro quadrado.