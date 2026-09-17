Rodrigo de Queiroz Moreira lidera nova fase imobiliária em Macapá

Macapá passa a receber uma nova proposta para o mercado imobiliário com o pré-lançamento do Connect One Residence & Office, empreendimento da Gama Engenharia que reúne moradia, espaços comerciais, lazer e bem-estar em uma mesma concepção. À frente dessa nova etapa da empresa, Rodrigo de Queiroz Moreira aposta no modelo híbrido para acompanhar mudanças na forma de viver, trabalhar e ocupar os centros urbanos.

O projeto foi concebido para integrar diferentes usos sem perder a independência de cada ambiente. Serão 128 apartamentos, 80 salas comerciais e 225 vagas, além de rooftop com piscina, academia e espaço gourmet. Localizado na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto, o empreendimento busca combinar arquitetura contemporânea, conveniência e conexão com uma área estratégica da capital amapaense.

Segundo a proposta da Gama Engenharia, o Connect One inaugura em Macapá uma configuração que reúne Residence, Office e Rooftop em um único complexo. O conceito acompanha transformações observadas em outros centros urbanos, onde empreendimentos de uso misto passaram a aproximar residência, atividade profissional, serviços e lazer. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, a estratégia está em adaptar essa tendência às características e ao momento de desenvolvimento da cidade.

Na área residencial, o Connect One terá apartamentos de dois e três dormitórios. As unidades de dois quartos terão entre 54 e 62 metros quadrados, enquanto as opções de três dormitórios ficarão entre 85 e 106 metros quadrados. As plantas foram planejadas com foco no aproveitamento dos ambientes e na funcionalidade, buscando atender desde pessoas interessadas em unidades mais compactas até famílias que necessitam de espaços maiores.

A vertente comercial amplia o perfil do empreendimento. A torre Office contará com 80 salas distribuídas em dez pavimentos, dois elevadores e acesso independente. A estrutura foi pensada para receber empresas, escritórios, consultórios e profissionais liberais, mantendo separação em relação à área residencial. Com isso, o complexo procura atender diferentes demandas dentro de um mesmo endereço.

Outro ponto central do projeto é o rooftop dedicado ao lazer e ao bem-estar. A área reunirá piscina, academia, espaço gourmet e estruturas de apoio no topo da torre, com vista para a cidade e para o Rio Amazonas. A proposta é incorporar qualidade de vida à experiência do empreendimento, aproximando atividade física, convivência e descanso das rotinas residencial e profissional.

A localização também integra a estratégia do Connect One. O entorno da Praça Floriano Peixoto oferece acesso a bancos, comércio, restaurantes, farmácias, supermercados, shopping, serviços e à Orla do Rio Amazonas. Para moradores, a proximidade pode facilitar atividades cotidianas; para profissionais e empresas, coloca a torre comercial em uma região consolidada de Macapá.

A experiência da Gama Engenharia no Amapá serve de base para o novo ciclo. Com atuação em obras públicas, particulares e incorporação de edifícios, a empresa busca combinar conhecimento do mercado local com referências contemporâneas de arquitetura, urbanismo e comportamento. Rodrigo de Queiroz Moreira coloca essa combinação no centro da estratégia do Connect One, procurando trazer tendências de grandes cidades sem simplesmente reproduzir modelos externos.

O projeto atende diferentes perfis: moradores, profissionais e compradores interessados em unidades residenciais ou comerciais. A diversidade amplia as possibilidades de uso, sempre sujeitas às condições econômicas e de mercado.

Em fase de pré-lançamento, a Gama Engenharia disponibilizou um pré-cadastro para interessados nas unidades residenciais e comerciais. A etapa também apresenta ao mercado local conceitos como Residence, Office, Rooftop e wellness de forma integrada, ajudando o público a compreender as diferenças entre a proposta híbrida e os modelos convencionais de edifícios exclusivamente residenciais ou comerciais.

Com o Connect One, Rodrigo de Queiroz Moreira busca posicionar a Gama Engenharia em uma nova etapa de expansão e inovação no Amapá. O projeto conecta 128 apartamentos, 80 salas comerciais, 225 vagas e áreas de lazer em uma concepção voltada a morar, trabalhar, investir e conviver. Mais do que reunir diferentes estruturas, a proposta pretende introduzir em Macapá uma nova forma de pensar o uso dos espaços urbanos e acompanhar as transformações da cidade nos próximos anos.