Rodrigo de Queiroz Moreira aposta em novo conceito imobiliário em Macapá

O mercado imobiliário de Macapá acompanha novas demandas relacionadas à moradia, trabalho, conveniência e qualidade de vida. Dentro desse cenário, Rodrigo de Queiroz Moreira aposta em um projeto que busca introduzir uma nova configuração de empreendimento na capital amapaense. O Connect One Residence & Office, da Gama Engenharia, foi concebido para integrar espaços residenciais, comerciais, lazer e wellness em um mesmo endereço.

Apresentado como o primeiro empreendimento híbrido de Macapá, o Connect One nasce da percepção de que a relação das pessoas com os espaços urbanos está mudando. Se antes edifícios residenciais e comerciais eram planejados de maneira separada, novos hábitos profissionais e de consumo ampliaram a procura por praticidade, proximidade de serviços e estruturas capazes de atender diferentes momentos da rotina.

É nessa transformação que Rodrigo de Queiroz Moreira posiciona o projeto. A proposta reúne Residence, Office e Rooftop, preservando a independência de cada ambiente. A estratégia é aproveitar a experiência acumulada pela Gama Engenharia em obras públicas, particulares e incorporação de edifícios no Amapá para desenvolver um produto conectado às características e às novas demandas do mercado local.

Na área residencial, o Connect One contará com 128 apartamentos de dois e três dormitórios. As unidades de dois quartos terão entre 54 e 62 metros quadrados, enquanto os apartamentos de três dormitórios terão áreas entre 85 e 106 metros quadrados. A variedade das plantas foi planejada para atender diferentes perfis de moradores, considerando funcionalidade, circulação e integração dos ambientes.

A torre Office terá 80 salas comerciais distribuídas em dez pavimentos, dois elevadores e acesso independente. A estrutura poderá receber escritórios, consultórios, empresas e profissionais liberais de diferentes segmentos. O acesso independente preserva a dinâmica das áreas residencial e profissional.

Outro ponto do projeto é o rooftop, desenvolvido para incorporar lazer e bem-estar à experiência dos moradores. A estrutura contará com piscina, academia, espaço gourmet e áreas de apoio. A localização elevada proporciona vista para o Rio Amazonas, aproximando o empreendimento de um dos principais elementos da paisagem e da identidade de Macapá.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, inovação imobiliária não se resume à estética ou à utilização de novos materiais. Ela também passa pela capacidade de compreender mudanças de comportamento e transformá-las em soluções adequadas à realidade de uma cidade. Por isso, localização, arquitetura, conveniência e qualidade de vida aparecem de maneira integrada na concepção do Connect One.

O empreendimento ficará na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto. O endereço está próximo a bancos, comércio, restaurantes, farmácias, supermercados, shopping e à Orla do Rio Amazonas. A proximidade de serviços reforça a proposta de conveniência do projeto.

Inspirado em tendências de grandes centros, o Connect One foi planejado para Macapá. A Gama Engenharia busca adaptar conceitos contemporâneos às características do mercado amapaense.

A arquitetura acompanha essa estratégia. Com linguagem contemporânea, o projeto pretende estabelecer identidade própria na paisagem da capital. Para Rodrigo de Queiroz Moreira, um empreendimento dessa dimensão não deve ser pensado apenas como construção isolada, mas como estrutura que passa a participar do cotidiano e do desenvolvimento da região onde está inserida.

A integração entre residência e trabalho acompanha novos hábitos profissionais. O projeto busca oferecer funcionalidade e conveniência, preservando a independência entre os ambientes residenciais e comerciais.

Com 128 apartamentos, 80 salas comerciais, 225 vagas e infraestrutura voltada ao lazer e ao bem-estar, o Connect One materializa uma nova etapa da atuação da Gama Engenharia. Mais do que reunir diferentes estruturas em um edifício, o projeto procura estabelecer uma relação entre moradia, trabalho, serviços e qualidade de vida.

Ao colocar o Connect One no centro dessa estratégia, Rodrigo de Queiroz Moreira associa sua trajetória a uma proposta de inovação para o mercado imobiliário do Amapá. O empreendimento busca transformar experiência regional e leitura de tendências em uma solução desenvolvida para Macapá, acompanhando as mudanças da cidade e criando novas possibilidades para moradores, profissionais, empresas e investidores.