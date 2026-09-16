Medo de voar? A pessoa que serve seu café treinou na selva para te proteger

Quem tem medo de avião costuma olhar para a janela. Deveria olhar para o corredor. A pessoa que empurra o carrinho de bebidas no seu voo passou por um treinamento que a maioria dos passageiros não faria nem por aposta: sobrevivência em selva, exercícios no mar, combate ao fogo de verdade e primeiros socorros.

Não é exagero de escola, é exigência da profissão. O comissário de bordo é, antes de tudo, um profissional de segurança: a função existe para conduzir evacuações e gerenciar emergências, e a formação de comissário inclui práticas exatamente disso. O atendimento simpático é a parte do trabalho que aparece quando tudo vai bem, ou seja, em praticamente todos os voos.

No CEAB , escola de aviação com 27 anos de mercado, esse preparo se concentra em um dia intenso no centro de treinamento próprio: mata, água, fogo, com instrutores que vieram do mercado aéreo.

“O passageiro conhece o comissário do serviço de bordo. A companhia aérea contrata o comissário da emergência. Nossa formação existe para esse segundo profissional, o primeiro é consequência”, explica Salmeron Cardoso, diretor e CEO do CEAB.

▶ Vídeo: treinamento prático de sobrevivência na selva do CEAB — https://youtu.be/-4cdQ90vaSw

Para o passageiro ansioso, a informação tem efeito prático: a aviação já é o transporte mais seguro que existe, e a cabine é tripulada por gente treinada para o cenário que dá medo, não pega de surpresa por ele. Da próxima vez que a turbulência balançar o copo, lembre que a pessoa de uniforme ao lado já apagou fogo de verdade num treinamento, e continua sorrindo.

E se em vez de medo o que o voo desperta é vontade, o momento é raro: as companhias voltaram a contratar em volume, com quase mil vagas de comissário projetadas pela LATAM para 2026, banco de talentos aberto na Gol e triagem da Emirates em São Paulo em outubro. O caminho para o outro lado do carrinho começa numa escola preparatória séria, e passa pela selva.