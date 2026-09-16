Medo de voar? A pessoa que serve seu café treinou na selva para te proteger
Todo comissário formado passou por práticas reais de sobrevivência, fogo e primeiros socorros. Conhecer esse preparo é um dos melhores remédios contra a ansiedade de voo
Quem tem medo de avião costuma olhar para a janela. Deveria olhar para o corredor. A pessoa que empurra o carrinho de bebidas no seu voo passou por um treinamento que a maioria dos passageiros não faria nem por aposta: sobrevivência em selva, exercícios no mar, combate ao fogo de verdade e primeiros socorros.
Não é exagero de escola, é exigência da profissão. O comissário de bordo é, antes de tudo, um profissional de segurança: a função existe para conduzir evacuações e gerenciar emergências, e a formação de comissário inclui práticas exatamente disso. O atendimento simpático é a parte do trabalho que aparece quando tudo vai bem, ou seja, em praticamente todos os voos.
No CEAB, escola de aviação com 27 anos de mercado, esse preparo se concentra em um dia intenso no centro de treinamento próprio: mata, água, fogo, com instrutores que vieram do mercado aéreo.
“O passageiro conhece o comissário do serviço de bordo. A companhia aérea contrata o comissário da emergência. Nossa formação existe para esse segundo profissional, o primeiro é consequência”, explica Salmeron Cardoso, diretor e CEO do CEAB.
▶ Vídeo: treinamento prático de sobrevivência na selva do CEAB — https://youtu.be/-4cdQ90vaSw
Para o passageiro ansioso, a informação tem efeito prático: a aviação já é o transporte mais seguro que existe, e a cabine é tripulada por gente treinada para o cenário que dá medo, não pega de surpresa por ele. Da próxima vez que a turbulência balançar o copo, lembre que a pessoa de uniforme ao lado já apagou fogo de verdade num treinamento, e continua sorrindo.
E se em vez de medo o que o voo desperta é vontade, o momento é raro: as companhias voltaram a contratar em volume, com quase mil vagas de comissário projetadas pela LATAM para 2026, banco de talentos aberto na Gol e triagem da Emirates em São Paulo em outubro. O caminho para o outro lado do carrinho começa numa escola preparatória séria, e passa pela selva.