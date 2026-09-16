Grupos de Cupons no WhatsApp viralizam e são a nova febre do e-commerce

Imagine a cena: você está em um grupo de WhatsApp numa quinta-feira comum, quando chega uma mensagem no chat. Uma oferta relâmpago: fone de ouvido Bluetooth de marca conhecida, com preço abaixo do habitual e duração limitada. Você aproveitaria? Apesar de hipotética, a situação representa uma prática cada vez mais comum entre consumidores que acompanham grupos de ofertas, sites de cupons e até ações de influenciadores que oferecem códigos promocionais aos seguidores. O movimento mostra como a busca por economia vem ganhando espaço na jornada de compra online.

Mas por que essa mudança? O que são esses grupos e por que cresceram tanto? Os cupons e as ofertas relâmpago não são uma novidade tecnológica. São, na prática, uma forma de inteligência coletiva aplicada ao consumo. A maioria dos grupos funciona assim: moderadores monitoram plataformas de e-commerce, identificam promoções que fogem da média de preço e disparam a informação para os participantes. O comportamento também acompanha a consolidação das compras online no País. Uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, realizada em 2026, aponta que 85% dos consumidores digitais residentes nas capitais fizeram pelo menos uma compra pela internet nos últimos 12 meses. Na hora de escolher uma loja virtual, preço baixo e promoções aparecem entre os principais critérios considerados pelos consumidores

Outro levantamento, da Serasa Experian, identificou em 2025 um grupo de 34,4 milhões de brasileiros classificados como “caçadores de desconto”. Segundo a pesquisa, esse perfil representa 20% dos consumidores e reúne pessoas que pesquisam preços, trocam informações em grupos online, usam cupons e comparam marcas antes de comprar. Entre eles, 78,2% também são compradores online. Um exemplo da aplicação de tecnologia voltada à automação no setor é o portal Cupom de Descontos , em atividade desde 2011 no varejo digital brasileiro. Segundo a própria plataforma, sistemas automatizados rastreiam a internet 37 vezes ao dia para localizar, testar e disponibilizar códigos promocionais e ofertas ativas. O site informa ainda que trabalha com mais de 200 lojas parceiras e mantém grupos de alertas em aplicativos como WhatsApp e Telegram.

Mais do que simplesmente encontrar um preço menor, a lógica desses grupos acompanha uma mudança na forma como o consumidor pesquisa antes de finalizar uma compra. Em vez de acessar diretamente uma loja, ele pode receber a oferta, comparar o valor e verificar se há um cupom disponível antes de decidir.

A busca por desconto

O crescimento desse comportamento também pode ser relacionado à maior atenção dos consumidores ao próprio orçamento. Dados da Serasa Experian mostram que mais da metade dos brasileiros vive em perfis considerados “em transição financeira”, marcados por maior sensibilidade a preço, prazo, taxas e previsibilidade. As grandes plataformas de marketplace acabam favorecendo esse tipo de dinâmica. O volume de produtos amplia a quantidade de ofertas disponíveis, enquanto promoções relâmpago e cupons podem criar diferentes possibilidades de redução de preço. Em alguns casos, códigos promocionais podem ser aplicados a produtos que já estão em promoção, criando o chamado “desconto sobre desconto”, desde que as condições da oferta permitam a combinação.

Mas a qualidade do grupo importa mais do que o tamanho. Nem todo grupo de WhatsApp de cupons entrega ofertas realmente vantajosas. A diferença entre um grupo útil e um grupo de spam passa, principalmente, por três critérios: curadoria, velocidade e verificação. Grupos com moderação estruturada podem selecionar as ofertas antes de compartilhá-las e conferir as condições anunciadas. Ainda assim, a recomendação para o consumidor é não confiar apenas na urgência apresentada pela mensagem. Comparar o preço em outras lojas e consultar um histórico de valores antes de uma compra de maior valor são formas simples de verificar se o desconto é realmente vantajoso.

A próxima onda: IAs

Apesar da praticidade, os grupos de WhatsApp dependem da atuação de pessoas para encontrar e compartilhar as ofertas. É nesse espaço que começam a ganhar atenção ferramentas baseadas em inteligência artificial e automação. Em vez de esperar que alguém encontre uma promoção e compartilhe a informação, essas plataformas podem rastrear ofertas e códigos promocionais, verificar condições e reunir diferentes possibilidades de desconto em um único ambiente. A IA do Cupom de Descontos é apresentada pela própria plataforma como um exemplo desse modelo. Segundo o site, a ferramenta verifica a validade dos cupons, cruza os códigos com as promoções disponíveis e procura identificar as opções de desconto aplicáveis à compra.

Na prática, a tecnologia passa a ocupar uma etapa que antes dependia exclusivamente da pesquisa manual do consumidor. A lógica é simples: quanto mais opções ele consegue comparar antes de finalizar a compra, maior a possibilidade de encontrar uma condição que faça sentido para o orçamento. A dica, então, é combinar as ferramentas, sem deixar de lado a pesquisa. Um grupo bem moderado pode ajudar a encontrar ofertas relâmpago, enquanto uma plataforma de cupons pode funcionar como uma segunda etapa de verificação. Separar os cupons antes de uma grande data promocional também pode evitar a correria na hora da compra e facilitar a comparação entre as ofertas. Em um e-commerce cada vez mais presente na rotina, encontrar o melhor preço também virou parte da experiência do cliente.