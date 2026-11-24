UAI PORTAL UAI LOTERIAS O golpe do bolão no WhatsApp aparece sempre que um prêmio grande se aproxima; veja como identificar e se proteger. 1 Os criminosos vendem cotas de bolões que não existem ou criam sites falsos parecidos com o da Caixa

2 Cuidado com pressa, Pix para pessoa física, link fora dos canais oficiais e pedido de dados

3 A Caixa informa que não pede dados confidenciais por WhatsApp, SMS ou e-mail

O golpe do bolão no WhatsApp costuma crescer quando o prêmio de uma loteria fica muito alto. O criminoso vende cotas de um bolão que não existe, recebe o Pix e some. Para se proteger, compre só pelos canais oficiais da Caixa e peça sempre o comprovante.

Como o golpe acontece

As ofertas aparecem em grupos de mensagens, em redes sociais e em anúncios pagos. Os golpes mais comuns são:

Cotas de bolão vendidas sem aposta registrada

Sites falsos que copiam o portal da Caixa para roubar dinheiro e dados

Mensagens que anunciam um prêmio e pedem pagamento para liberar o dinheiro

Falsos atendentes da Caixa que abordam a vítima pelo WhatsApp

A checagem de fatos Aos Fatos achou centenas de anúncios pagos na Meta que levavam a um falso site de bolão da Mega da Virada, com endereço diferente do portal oficial.

Conferir o recibo individual da cota ajuda a comprovar a participação em um bolão oficial — Créditos: Imagem gerada por IA

Sinais de alerta

Pressa: “só hoje” ou “últimas cotas”

Pix para pessoa física ou para conta de terceiros

Link que não termina em caixa.gov.br

Pedido de senha, código de SMS ou dados do cartão

Aviso de prêmio com cobrança de taxa para liberar o valor

A Caixa informa que não pede dados confidenciais por WhatsApp, SMS ou e-mail. Se alguém pedir, considere golpe.

Como comprar com segurança

Os bolões e as apostas oficiais são feitos nas lotéricas, em loteriasonline.caixa.gov.br, no app Loterias Caixa e no Internet Banking. Em um bolão oficial, cada participante recebe um recibo individual com a sua cota, que é o documento usado para receber o prêmio.

Confira o endereço do site antes de pagar

Peça o recibo ou o comprovante e guarde uma cópia

No bolão entre amigos, registre a aposta e anote quem participa e quanto cada um pagou

Não entre em bolão sem comprovante da aposta

Sites fraudulentos reproduzem a aparência de plataformas oficiais para enganar apostadores — Créditos: Imagem gerada por IA

Se você já pagou

Procure seu banco pelo canal oficial para tentar barrar a transferência, guarde prints da conversa e do Pix e registre um boletim de ocorrência. As regras das apostas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.