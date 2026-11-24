O golpe do bolão no WhatsApp aparece sempre que um prêmio grande se aproxima; veja como identificar e se proteger.
- 1Os criminosos vendem cotas de bolões que não existem ou criam sites falsos parecidos com o da Caixa
- 2Cuidado com pressa, Pix para pessoa física, link fora dos canais oficiais e pedido de dados
- 3A Caixa informa que não pede dados confidenciais por WhatsApp, SMS ou e-mail
O golpe do bolão no WhatsApp costuma crescer quando o prêmio de uma loteria fica muito alto. O criminoso vende cotas de um bolão que não existe, recebe o Pix e some. Para se proteger, compre só pelos canais oficiais da Caixa e peça sempre o comprovante.
Como o golpe acontece
As ofertas aparecem em grupos de mensagens, em redes sociais e em anúncios pagos. Os golpes mais comuns são:
- Cotas de bolão vendidas sem aposta registrada
- Sites falsos que copiam o portal da Caixa para roubar dinheiro e dados
- Mensagens que anunciam um prêmio e pedem pagamento para liberar o dinheiro
- Falsos atendentes da Caixa que abordam a vítima pelo WhatsApp
A checagem de fatos Aos Fatos achou centenas de anúncios pagos na Meta que levavam a um falso site de bolão da Mega da Virada, com endereço diferente do portal oficial.
Sinais de alerta
- Pressa: “só hoje” ou “últimas cotas”
- Pix para pessoa física ou para conta de terceiros
- Link que não termina em caixa.gov.br
- Pedido de senha, código de SMS ou dados do cartão
- Aviso de prêmio com cobrança de taxa para liberar o valor
A Caixa informa que não pede dados confidenciais por WhatsApp, SMS ou e-mail. Se alguém pedir, considere golpe.
Como comprar com segurança
Os bolões e as apostas oficiais são feitos nas lotéricas, em loteriasonline.caixa.gov.br, no app Loterias Caixa e no Internet Banking. Em um bolão oficial, cada participante recebe um recibo individual com a sua cota, que é o documento usado para receber o prêmio.
- Confira o endereço do site antes de pagar
- Peça o recibo ou o comprovante e guarde uma cópia
- No bolão entre amigos, registre a aposta e anote quem participa e quanto cada um pagou
- Não entre em bolão sem comprovante da aposta
Se você já pagou
Procure seu banco pelo canal oficial para tentar barrar a transferência, guarde prints da conversa e do Pix e registre um boletim de ocorrência. As regras das apostas estão em loterias.caixa.gov.br.
Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.