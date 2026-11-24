UAI PORTAL UAI LOTERIAS Quina • Estatísticas Em 7.172 concursos da Quina, o número 04 foi o mais sorteado, com 511 aparições; veja o ranking completo e o que ele significa. 1 Os mais sorteados: 04, 26, 52, 44 e 49 , com 511, 499, 492, 489 e 487 aparições

2 Os menos sorteados: 47, 03, 48, 65 e 58 , com 398, 402, 407, 412 e 416

3 Cada dezena tem a mesma chance em todo sorteio (6,25%), e a diferença entre o topo e o fim do ranking é normal

No resultado da Quina, alguns números aparecem mais do que outros: em 7.172 concursos, de 13/03/1994 a 19/11/2026, o 04 saiu 511 vezes e lidera o ranking. Mas isso só descreve o que já aconteceu; não indica o que vai sair no próximo sorteio.

O ranking dos mais sorteados

1º, o 04: 511 vezes

2º, o 26: 499 vezes

3º, o 52: 492 vezes

4º, o 44: 489 vezes

5º, o 49: 487 vezes

Outra contagem, que vai até o concurso 7051 (28/06/2026), chega aos mesmos cinco nomes, na mesma ordem. Do sexto ao décimo lugar, 16, 29, 31, 53 e 05 se alternam, com 478 a 483 aparições até o 7172.

Os que menos saíram

47: 398 vezes

03: 402 vezes

48: 407 vezes

65: 412 vezes

58: 416 vezes

As duas contagens coincidem também aqui: o 47 é o que menos saiu, e a ordem dos cinco últimos é a mesma.

Por que a diferença não quer dizer muito

A Quina sorteia cinco números entre 80 em cada concurso. Em 7.172 sorteios, a média esperada é de cerca de 448 aparições por número (7.172 x 5 ÷ 80). O 04 está 63 acima dessa média e o 47, 50 abaixo.

A distância entre o primeiro e o último colocado é de 113 aparições em mais de sete mil concursos, algo esperado em um sorteio aleatório. A chance de cada número sair é de 6,25% em todo concurso, independentemente do histórico.

Os mais “atrasados”

Na contagem até o concurso 7172, o 38 está há 47 concursos sem sair, seguido do 73, com 44, e do 37 e do 42, com 43. Estar “atrasado” não torna o número mais provável, porque cada sorteio é independente.

O que isso muda na sua aposta

Na prática, nada: apostar nos mais sorteados tem a mesma chance de qualquer outro jogo. Na aposta simples, a probabilidade de acertar as cinco dezenas é de 1 em 24.040.016, e só aumenta ao marcar mais números, com custo maior.

Quando é a próxima Quina

O último sorteio regular foi o 7172 (19/11), com 04 — 11 — 40 — 45 — 48. O próximo é a Quina Friday (concurso 7173), no domingo (29/11), às 11h, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. Dá para apostar até as 10h30, em lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br, e acompanhar pelo canal da Caixa no YouTube.

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Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.