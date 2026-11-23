UAI PORTAL UAI LOTERIAS Quina Friday 7173 • 29/11 A Quina Friday 7173 é um concurso especial marcado para domingo, 29/11, às 11h, com prêmio estimado de R$ 50 milhões. 1 R$ 50 milhões estimados pela Caixa; é um concurso especial, que não acumula

2 Sorteio no domingo, 29/11, às 11h , com apostas até as 10h30

3 As apostas da Quina estão abertas desde o fim do concurso 7172; não há sorteio regular até lá

A Quina Friday é o concurso 7173 e será sorteada no domingo, 29 de novembro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. Quem quer apostar já pode: o concurso está aberto desde o sorteio da Quina 7172.

Quando é o sorteio da Quina Friday

O concurso 7173 está marcado para 29/11/2026, um domingo. A data consta na API da Caixa, que também indica o concurso como especial. O sorteio é às 11h (horário de Brasília), e as apostas se encerram às 10h30.

Por que não tem sorteio de Quina até lá

Desde o concurso 7172 (19/11), a Quina concentra as apostas na edição especial. O último sorteio regular teve as dezenas 04 — 11 — 40 — 45 — 48 e acumulou. O valor acumulado do concurso especial aparece na API da Caixa em R$ 62,19 milhões, mas a estimativa oficial para o sorteio é de R$ 50 milhões, e é essa que usamos aqui.

Leia também: [URL do artigo anterior do Portal UAI].

Como o prêmio funciona

Em concursos especiais, a Caixa define o prêmio principal e ele não acumula para o concurso seguinte. Se ninguém acertar as cinco dezenas, o prêmio da faixa principal vai para quem fez quatro acertos. A regra completa está no regulamento da Caixa.

Quanto custa e como apostar

Segundo a imprensa regional, a aposta simples da Quina Friday está em promoção de R$ 2,50, contra R$ 3,00 no concurso regular. Confirme o valor no momento da aposta. A Teimosinha está suspensa até o sorteio.

Dá para apostar em lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Na Quina, você marca de cinco a quinze números entre 80, e a chance de acertar as cinco dezenas com a aposta simples é de 1 em 24.040.016.

Como assistir ao sorteio

A Caixa transmite os sorteios no canal oficial no YouTube, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): prêmio principal

4 acertos (quadra): prêmio menor, rateado entre os ganhadores

3 acertos (terno): prêmio menor, rateado entre os ganhadores

2 acertos (duque): prêmio menor, rateado entre os ganhadores

Como receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.ntretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.