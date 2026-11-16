Portal UAI · Loterias Resumo e destaques Concurso 3830 Lotofácil 3830: uma aposta de Caxias do Sul (RS) acertou as 15 dezenas e recebeu R$ 5.969.456,29. 1 1 ganhador: aposta de Caxias do Sul/RS levou R$ 5.969.456,29 .

2 Dezenas: 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25.

3 Próximo sorteio: concurso 3831, segunda-feira (16/11), às 21h, com estimativa de R$ 2 milhões.

A Lotofácil 3830, sorteada no domingo, 15 de novembro, teve uma aposta vencedora na faixa principal. O bilhete registrado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, acertou as 15 dezenas e garantiu ao apostador R$ 5.969.456,29.

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3830

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h. Confira os números:

01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25

O resultado pode ser consultado na página oficial da Lotofácil.

Teve ganhador? Veja o rateio completo

Uma aposta acertou as 15 dezenas. As demais faixas também tiveram ganhadores:

15 acertos: 1 aposta — R$ 5.969.456,29, em Caxias do Sul/RS;

1 aposta — R$ 5.969.456,29, em Caxias do Sul/RS; 14 acertos: 304 apostas — R$ 2.028,81 cada;

304 apostas — R$ 2.028,81 cada; 13 acertos: 12.139 apostas — R$ 35,00 cada;

12.139 apostas — R$ 35,00 cada; 12 acertos: 155.612 apostas — R$ 14,00 cada;

155.612 apostas — R$ 14,00 cada; 11 acertos: 865.949 apostas — R$ 7,00 cada.

Como resgatar o prêmio

Conforme os limites informados na pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. O material também indica a opção Mercado Pago. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias após o sorteio. Para valores acima de R$ 10 mil, a pauta informa prazo de pagamento de até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as condições vigentes diretamente nas Loterias Caixa.

Próximo sorteio: Lotofácil 3831

A próxima edição está prevista para segunda-feira, 16 de novembro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. As apostas podem ser registradas até as 20h pelo site Loterias Online, pelo aplicativo da Caixa ou em casas lotéricas. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,00.

Histórico dos últimos concursos da Lotofácil

3830 (15/11): 01-03-04-09-12-13-14-16-17-18-21-22-23-24-25 — 1 ganhador em Caxias do Sul/RS, R$ 5.969.456,29;

01-03-04-09-12-13-14-16-17-18-21-22-23-24-25 — 1 ganhador em Caxias do Sul/RS, R$ 5.969.456,29; 3829 (13/11): 01-02-04-06-09-10-13-15-16-18-19-20-22-23-24 — 1 ganhador em Jundiaí/SP, R$ 1.642.095,56;

01-02-04-06-09-10-13-15-16-18-19-20-22-23-24 — 1 ganhador em Jundiaí/SP, R$ 1.642.095,56; 3828 (12/11): 03-05-07-08-11-13-14-15-18-19-20-21-22-23-25 — 1 ganhador em São José dos Campos/SP, R$ 3.488.041,77;

03-05-07-08-11-13-14-15-18-19-20-21-22-23-25 — 1 ganhador em São José dos Campos/SP, R$ 3.488.041,77; 3827 (11/11): 01-02-04-05-06-10-11-13-15-16-18-20-21-22-23 — acumulou;

01-02-04-05-06-10-11-13-15-16-18-20-21-22-23 — acumulou; 3826 (10/11): 01-02-03-05-08-09-12-13-15-18-19-21-22-24-25 — 3 ganhadores, R$ 408.185,03 cada.

O histórico completo está na página oficial da Lotofácil. Consulte os canais oficiais para confirmar o resultado e as regras de resgate.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.