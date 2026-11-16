Resumo e destaques
Lotofácil 3830: uma aposta de Caxias do Sul (RS) acertou as 15 dezenas e recebeu R$ 5.969.456,29.
- 11 ganhador: aposta de Caxias do Sul/RS levou R$ 5.969.456,29.
- 2Dezenas: 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25.
- 3Próximo sorteio: concurso 3831, segunda-feira (16/11), às 21h, com estimativa de R$ 2 milhões.
A Lotofácil 3830, sorteada no domingo, 15 de novembro, teve uma aposta vencedora na faixa principal. O bilhete registrado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, acertou as 15 dezenas e garantiu ao apostador R$ 5.969.456,29.
Dezenas sorteadas da Lotofácil 3830
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h. Confira os números:
01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25
O resultado pode ser consultado na página oficial da Lotofácil.
Teve ganhador? Veja o rateio completo
Uma aposta acertou as 15 dezenas. As demais faixas também tiveram ganhadores:
- 15 acertos: 1 aposta — R$ 5.969.456,29, em Caxias do Sul/RS;
- 14 acertos: 304 apostas — R$ 2.028,81 cada;
- 13 acertos: 12.139 apostas — R$ 35,00 cada;
- 12 acertos: 155.612 apostas — R$ 14,00 cada;
- 11 acertos: 865.949 apostas — R$ 7,00 cada.
Como resgatar o prêmio
Conforme os limites informados na pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. O material também indica a opção Mercado Pago. Valores superiores exigem atendimento em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias após o sorteio. Para valores acima de R$ 10 mil, a pauta informa prazo de pagamento de até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as condições vigentes diretamente nas Loterias Caixa.
Próximo sorteio: Lotofácil 3831
A próxima edição está prevista para segunda-feira, 16 de novembro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. As apostas podem ser registradas até as 20h pelo site Loterias Online, pelo aplicativo da Caixa ou em casas lotéricas. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,00.
Histórico dos últimos concursos da Lotofácil
- 3830 (15/11): 01-03-04-09-12-13-14-16-17-18-21-22-23-24-25 — 1 ganhador em Caxias do Sul/RS, R$ 5.969.456,29;
- 3829 (13/11): 01-02-04-06-09-10-13-15-16-18-19-20-22-23-24 — 1 ganhador em Jundiaí/SP, R$ 1.642.095,56;
- 3828 (12/11): 03-05-07-08-11-13-14-15-18-19-20-21-22-23-25 — 1 ganhador em São José dos Campos/SP, R$ 3.488.041,77;
- 3827 (11/11): 01-02-04-05-06-10-11-13-15-16-18-20-21-22-23 — acumulou;
- 3826 (10/11): 01-02-03-05-08-09-12-13-15-18-19-21-22-24-25 — 3 ganhadores, R$ 408.185,03 cada.
O histórico completo está na página oficial da Lotofácil. Consulte os canais oficiais para confirmar o resultado e as regras de resgate.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.