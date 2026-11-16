Portal UAI · Loterias Resumo e destaques Mega da Virada A probabilidade indicada na pauta para uma aposta simples de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Marcar mais números aumenta a chance, mas também eleva o custo. 1 6 dezenas: 1 chance em 50.063.860 — aposta de R$ 5,00.

2 7 dezenas: 1 chance em 7.151.980 — aposta de R$ 35,00.

3 8 dezenas: 1 chance em 1.787.995 — aposta de R$ 140,00.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega da Virada com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, segundo os dados apresentados na pauta. O número é difícil de visualizar, mas a matemática ajuda a entender por que o prêmio principal é tão improvável, mesmo em um concurso que recebe milhões de apostas.

O que significa ter 1 chance em 50 milhões?

Na aposta simples, o jogador escolhe seis números entre 60 disponíveis. A quantidade de combinações possíveis resulta em uma probabilidade de 1 em 50.063.860 para acertar todas as dezenas sorteadas.

Cada combinação corresponde a uma entre mais de 50 milhões de possibilidades. A chance não muda porque alguém escolheu números especiais, datas de aniversário ou sequências que parecem aleatórias: todas as combinações têm a mesma probabilidade de serem sorteadas.

Marcar mais dezenas aumenta a probabilidade?

Sim. Ao selecionar mais números, a aposta cobre mais combinações de seis dezenas. Isso melhora a chance matemática, mas o preço também aumenta. Confira os valores e probabilidades informados na pauta:

6 dezenas: 1 em 50.063.860 — R$ 5,00;

1 em 50.063.860 — R$ 5,00; 7 dezenas: 1 em 7.151.980 — R$ 35,00;

1 em 7.151.980 — R$ 35,00; 8 dezenas: 1 em 1.787.995 — R$ 140,00;

1 em 1.787.995 — R$ 140,00; 9 dezenas: 1 em 595.998 — R$ 420,00;

1 em 595.998 — R$ 420,00; 10 dezenas: 1 em 238.399 — R$ 1.050,00.

Uma aposta com sete dezenas tem sete vezes a probabilidade de uma aposta simples, mas também custa sete vezes mais, conforme os valores apresentados. A melhora da chance vem acompanhada do aumento do custo.

Por que há ganhadores mesmo com uma chance tão pequena?

A Mega da Virada é um concurso especial que, conforme as regras descritas na pauta, não acumula para uma edição seguinte: se não houver ganhador na faixa de seis acertos, a premiação é distribuída conforme as regras para as faixas seguintes. Além disso, o volume de apostas nesse concurso costuma ser elevado, com muitas combinações diferentes registradas.

Quanto maior o número de combinações distintas em jogo, maior a possibilidade de que uma delas coincida com o resultado. Isso não altera a probabilidade individual de cada bilhete, mas ajuda a explicar por que pode haver ganhadores mesmo diante de uma chance pequena por aposta.

O que a matemática mostra sobre apostar mais

Comprar mais combinações aumenta a chance total de acertar, mas não transforma a loteria em investimento nem garante retorno. Cada aposta tem um custo e continua sujeita ao resultado aleatório do sorteio.

O ideal é tratar o jogo como entretenimento e estabelecer um limite de gastos que não comprometa o orçamento. Não há método, sequência ou sistema capaz de prever as dezenas sorteadas.

Para conferir regras e resultados oficiais, consulte a página da Mega-Sena no site das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas pelos canais oficiais, como Loterias Online.