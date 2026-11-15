Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Concurso 7168 As dezenas do concurso 7168 foram informadas após o sorteio deste domingo, 15 de novembro de 2026. A Caixa ainda não publicou o rateio oficial. 1 Dezenas sorteadas: 17 — 20 — 26 — 28 — 61

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, conforme a pauta.

3 Rateio: a confirmar, aguardando divulgação oficial da Caixa.

Dezenas sorteadas — Quina 7168

A Quina realizou o concurso 7168 neste domingo, 15 de novembro de 2026. As cinco dezenas sorteadas foram informadas, mas a apuração das faixas de premiação ainda depende da divulgação oficial da Caixa.

17 — 20 — 26 — 28 — 61

O sorteio aconteceu às 11h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão ao vivo foi disponibilizada pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Teve ganhador no concurso 7168?

Ainda não há confirmação do rateio oficial no material desta atualização. Por esse motivo, não é possível afirmar quantas apostas acertaram a faixa principal, se o prêmio acumulou ou quais valores serão pagos nas demais faixas. A informação deve ser atualizada assim que a Caixa Econômica Federal divulgar o resultado completo.

Rateio do concurso 7168

5 acertos (quina): a confirmar

a confirmar 4 acertos (quadra): a confirmar

a confirmar 3 acertos (terno): a confirmar

a confirmar 2 acertos (duque): a confirmar

Os números de apostas premiadas e os valores correspondentes a cada faixa continuam a confirmar. A publicação do rateio oficial é necessária para concluir a apuração.

Histórico recente da Quina

Concurso 7167 (sexta-feira, 14/11): resultado anterior, sem dezenas e valores de premiação detalhados no material recebido.

resultado anterior, sem dezenas e valores de premiação detalhados no material recebido. Concurso 7166 (quinta-feira, 13/11): resultado anterior, sem detalhamento no material recebido.

Para consultar os resultados anteriores e acompanhar a confirmação do concurso, acesse a página oficial da modalidade: Loterias Caixa — Quina.

Como resgatar o prêmio

O resgate deve seguir os procedimentos definidos pela Caixa Econômica Federal. Conforme os limites informados no material de pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Para valores acima de R$ 2.428,80, o pagamento é realizado em agências da instituição, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

O material também informa que prêmios superiores a R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio; depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES. Antes de publicar ou realizar o saque, confira as regras vigentes diretamente no portal oficial da Caixa.

Onde acompanhar a atualização do resultado

A confirmação das dezenas, do rateio e da quantidade de ganhadores deve ser conferida nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas pela internet são realizadas na plataforma Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.