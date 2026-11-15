Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Concurso 3086 As dezenas do concurso 3086 foram informadas após o sorteio deste domingo, 15 de novembro de 2026. A Caixa ainda não publicou o rateio oficial. 1 Dezenas sorteadas: 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, conforme a pauta.

3 Rateio: a confirmar, aguardando divulgação oficial da Caixa.

Dezenas sorteadas — Mega-Sena 3086

As seis dezenas do concurso 3086 da Mega-Sena foram sorteadas neste domingo, 15 de novembro de 2026. O resultado numérico já está informado, mas a Caixa ainda apura o rateio para confirmar se houve ganhador na faixa principal e quanto será pago em cada categoria.

03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46

O sorteio aconteceu às 11h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão ao vivo foi disponibilizada pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Teve ganhador no concurso 3086?

Ainda não há confirmação do rateio oficial no material desta atualização. Por esse motivo, não é possível afirmar quantas apostas acertaram a faixa principal, se o prêmio acumulou ou quais valores serão pagos nas demais faixas. A informação deve ser atualizada assim que a Caixa Econômica Federal divulgar o resultado completo.

Rateio do concurso 3086

6 acertos (sena): a confirmar

a confirmar 5 acertos (quina): a confirmar

a confirmar 4 acertos (quadra): a confirmar

Os números de apostas premiadas e os valores correspondentes a cada faixa continuam a confirmar. A publicação do rateio oficial é necessária para concluir a apuração.

Histórico recente da Mega-Sena

Concurso 3085 (quinta-feira, 12/11): 10–27–29–37–39–59 — acumulou. Na quina, 30 apostas receberam R$ 37.046,54 cada; na quadra, 2.272 apostas ganharam R$ 698,81 cada.

10–27–29–37–39–59 — acumulou. Na quina, 30 apostas receberam R$ 37.046,54 cada; na quadra, 2.272 apostas ganharam R$ 698,81 cada. Concurso 3084 (terça-feira, 10/11): uma aposta de Iturama (MG) ganhou R$ 3.287.949,91.

uma aposta de Iturama (MG) ganhou R$ 3.287.949,91. Concurso 3083 (domingo, 08/11): 22–25–29–37–46–54 — uma aposta de Goiânia (GO) ganhou R$ 59.526.903,72.

22–25–29–37–46–54 — uma aposta de Goiânia (GO) ganhou R$ 59.526.903,72. Concurso 3082 (quinta-feira, 06/11): 04–16–23–24–38–44 — acumulou.

04–16–23–24–38–44 — acumulou. Concurso 3081 (terça-feira, 04/11): acumulou.

Para consultar os resultados anteriores e acompanhar a confirmação do concurso, acesse a página oficial da modalidade: Loterias Caixa — Mega-Sena.

Como resgatar o prêmio

O resgate deve seguir os procedimentos definidos pela Caixa Econômica Federal. Conforme os limites informados no material de pauta, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Para valores acima de R$ 2.428,80, o pagamento é realizado em agências da instituição, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

O material também informa que prêmios superiores a R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis. O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio; depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES. Antes de publicar ou realizar o saque, confira as regras vigentes diretamente no portal oficial da Caixa.

Onde acompanhar a atualização do resultado

A confirmação das dezenas, do rateio e da quantidade de ganhadores deve ser conferida nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas pela internet são realizadas na plataforma Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.