Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Timemania 2468 A Timemania 2468 tem prêmio estimado em R$ 27,5 milhões neste domingo, 15/11. Veja o horário previsto, como apostar e os detalhes do concurso. 1 R$ 27,5 milhões estimados para a faixa principal do concurso 2468.

2 Sorteio previsto para domingo, 15/11, às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme a pauta.

3 O material informa encerramento das apostas às 22h deste sábado (14/11); confirme o calendário oficial.

A Timemania 2468 tem prêmio estimado em R$ 27,5 milhões, segundo a pauta, e aparece como o maior valor entre as modalidades listadas para este domingo, 15 de novembro de 2026. O concurso anterior, 2467, não teve ganhador na faixa de sete acertos, fazendo o prêmio acumular para a extração seguinte.

Horário e transmissão do sorteio

O concurso está previsto para domingo, 15 de novembro, às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A pauta indica transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar

Marque dez números entre os 80 disponíveis e escolha um Time do Coração. A aposta simples custa R$ 3,00, conforme os dados fornecidos na pauta. A modalidade também oferece opções de aposta automática e repetição da mesma combinação.

O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. É recomendável conferir o horário e a programação atualizados nos canais oficiais antes de registrar o jogo. As apostas online podem ser feitas pelo Loterias Online da Caixa, além das unidades lotéricas.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio principal estimado em R$ 27,5 milhões.

prêmio principal estimado em R$ 27,5 milhões. 6, 5, 4 e 3 acertos: valores definidos no rateio.

valores definidos no rateio. Time do Coração: faixa de premiação própria.

Histórico recente

2467 (quinta-feira, 12/11): acumulou; a estimativa para o concurso seguinte chegou a R$ 27,5 milhões.

acumulou; a estimativa para o concurso seguinte chegou a R$ 27,5 milhões. 2466 (terça-feira, 10/11): resultado não informado no material de origem.

resultado não informado no material de origem. 2465 (domingo, 08/11): resultado não informado no material de origem.

resultado não informado no material de origem. 2464 (quinta-feira, 05/11): resultado não informado no material de origem.

resultado não informado no material de origem. 2462 (domingo, 01/11): 02 — 22 — 31 — 44 — 45 — 59 — 73; Time do Coração: Sport/PE; acumulou.

O histórico e os resultados oficiais podem ser consultados no portal Loterias Caixa.

Como resgatar um eventual prêmio

Segundo os dados reunidos na pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser feito em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O material também informa prazo de 90 dias para retirada e pagamento em até dois dias úteis para prêmios superiores a R$ 10 mil. Confirme as regras vigentes diretamente com a Caixa.

Jogue com responsabilidade. As chances de ganhar dependem da modalidade e da quantidade de números escolhidos; não aposte valores que comprometam seu orçamento.