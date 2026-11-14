A Timemania 2468 tem prêmio estimado em R$ 27,5 milhões neste domingo, 15/11. Veja o horário previsto, como apostar e os detalhes do concurso.
- 1R$ 27,5 milhões estimados para a faixa principal do concurso 2468.
- 2Sorteio previsto para domingo, 15/11, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme a pauta.
- 3O material informa encerramento das apostas às 22h deste sábado (14/11); confirme o calendário oficial.
A Timemania 2468 tem prêmio estimado em R$ 27,5 milhões, segundo a pauta, e aparece como o maior valor entre as modalidades listadas para este domingo, 15 de novembro de 2026. O concurso anterior, 2467, não teve ganhador na faixa de sete acertos, fazendo o prêmio acumular para a extração seguinte.
Horário e transmissão do sorteio
O concurso está previsto para domingo, 15 de novembro, às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A pauta indica transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.
Como apostar
Marque dez números entre os 80 disponíveis e escolha um Time do Coração. A aposta simples custa R$ 3,00, conforme os dados fornecidos na pauta. A modalidade também oferece opções de aposta automática e repetição da mesma combinação.
O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. É recomendável conferir o horário e a programação atualizados nos canais oficiais antes de registrar o jogo. As apostas online podem ser feitas pelo Loterias Online da Caixa, além das unidades lotéricas.
Faixas de premiação
- 7 acertos: prêmio principal estimado em R$ 27,5 milhões.
- 6, 5, 4 e 3 acertos: valores definidos no rateio.
- Time do Coração: faixa de premiação própria.
Histórico recente
- 2467 (quinta-feira, 12/11): acumulou; a estimativa para o concurso seguinte chegou a R$ 27,5 milhões.
- 2466 (terça-feira, 10/11): resultado não informado no material de origem.
- 2465 (domingo, 08/11): resultado não informado no material de origem.
- 2464 (quinta-feira, 05/11): resultado não informado no material de origem.
- 2462 (domingo, 01/11): 02 — 22 — 31 — 44 — 45 — 59 — 73; Time do Coração: Sport/PE; acumulou.
O histórico e os resultados oficiais podem ser consultados no portal Loterias Caixa.
Como resgatar um eventual prêmio
Segundo os dados reunidos na pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser feito em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O material também informa prazo de 90 dias para retirada e pagamento em até dois dias úteis para prêmios superiores a R$ 10 mil. Confirme as regras vigentes diretamente com a Caixa.
Jogue com responsabilidade. As chances de ganhar dependem da modalidade e da quantidade de números escolhidos; não aposte valores que comprometam seu orçamento.