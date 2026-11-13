Uma aposta registrada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 3828 da Lotofácil e levou R$ 3.488.041,77. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11), às 21h, no Espaço da Sorte, na capital paulista.

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3828

Os 15 números extraídos no concurso foram:

03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25

Rateio completo do concurso 3828

A faixa principal teve uma aposta ganhadora, registrada presencialmente na Loterica Campos de São José, em São José dos Campos (SP). O jogo simples garantiu R$ 3.488.041,77.

15 acertos: 1 aposta — R$ 3.488.041,77.

1 aposta — R$ 3.488.041,77. 14 acertos: 385 apostas — R$ 1.583,91 cada.

385 apostas — R$ 1.583,91 cada. 13 acertos: 14.614 apostas — R$ 35,00 cada.

14.614 apostas — R$ 35,00 cada. 12 acertos: 184.061 apostas — R$ 14,00 cada.

184.061 apostas — R$ 14,00 cada. 11 acertos: 931.777 apostas — R$ 7,00 cada.

A arrecadação total informada foi de R$ 32.659.553,50.

Próximo concurso da Lotofácil

O concurso 3829 está previsto para sexta-feira, 13 de novembro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. As apostas podem ser registradas em casas lotéricas ou pela Loterias Online da Caixa, respeitando o horário de encerramento definido pela instituição.

Como funciona a Lotofácil?

O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,00. A modalidade premia quem acerta de 11 a 15 números, com valores definidos conforme a faixa e o rateio do concurso.

Como resgatar o prêmio?

Conforme as regras reproduzidas no material de origem, prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores são pagos exclusivamente em agências, mediante documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O prazo para resgate é de 90 dias; depois disso, o valor é destinado ao FIES. Consulte as condições no site oficial das Loterias Caixa.

Resultado elaborado com base nas informações oficiais fornecidas da Caixa Econômica Federal.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; não comprometa seu orçamento com apostas.