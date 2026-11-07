Resultado · Lotofácil 3823 UAI Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3823, sorteado na sexta-feira (06/11). Cada uma receberá R$ 976.316,42. 1 Dezenas: 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

2 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, com R$ 976.316,42 para cada uma.

3 Cidades: Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP).

4 14 acertos: 140 apostas, com R$ 2.924,45 cada.

5 Próximo concurso: Lotofácil 3824, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso 3823 da Lotofácil foram 03, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. O sorteio foi realizado na sexta-feira (6 de novembro), e duas apostas acertaram os 15 números.

Cada bilhete premiado dará direito a R$ 976.316,42. As apostas vencedoras foram registradas em Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP). O próximo concurso está previsto para domingo (08/11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3823

03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Onde saíram as apostas ganhadoras?

Porto Alegre (RS): aposta feita pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

aposta feita pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. São Bernardo do Campo (SP): aposta registrada na Lotérica Senador da Sorte.

Cada uma receberá R$ 976.316,42.

Rateio completo da Lotofácil 3823

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos 2 R$ 976.316,42 14 acertos 140 R$ 2.924,45 13 acertos 5.639 R$ 35,00 12 acertos 81.952 R$ 14,00 11 acertos 490.644 R$ 7,00

Próximo concurso da Lotofácil

O concurso 3824 está previsto para domingo (08/11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A página de regras da Caixa informa que a Lotofácil tem sorteios aos domingos a partir das 11h, além das extrações de segunda a sexta-feira.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais autorizados. Valores superiores devem ser resgatados em uma agência da Caixa, conforme as regras vigentes. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3823

Quantas apostas acertaram as 15 dezenas?

Duas apostas acertaram os 15 números.

Quanto cada ganhador recebeu?

Cada aposta tem direito a R$ 976.316,42.

Em quais cidades saíram os bilhetes premiados?

Em Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP).

Qual é o prêmio estimado do próximo concurso?

A estimativa para a Lotofácil 3824 é de R$ 2 milhões.

Resultado e rateio: Loterias Caixa. Consulte os canais oficiais para confirmar os dados do seu bilhete.

Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.