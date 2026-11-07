Resultado · Lotofácil 3823UAI
Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3823, sorteado na sexta-feira (06/11). Cada uma receberá R$ 976.316,42.
- 1Dezenas: 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.
- 215 acertos: 2 apostas ganhadoras, com R$ 976.316,42 para cada uma.
- 3Cidades: Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP).
- 414 acertos: 140 apostas, com R$ 2.924,45 cada.
- 5Próximo concurso: Lotofácil 3824, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
As dezenas sorteadas no concurso 3823 da Lotofácil foram 03, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. O sorteio foi realizado na sexta-feira (6 de novembro), e duas apostas acertaram os 15 números.
Cada bilhete premiado dará direito a R$ 976.316,42. As apostas vencedoras foram registradas em Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP). O próximo concurso está previsto para domingo (08/11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Dezenas sorteadas na Lotofácil 3823
03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
Onde saíram as apostas ganhadoras?
- Porto Alegre (RS): aposta feita pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.
- São Bernardo do Campo (SP): aposta registrada na Lotérica Senador da Sorte.
Cada uma receberá R$ 976.316,42.
Rateio completo da Lotofácil 3823
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|2
|R$ 976.316,42
|14 acertos
|140
|R$ 2.924,45
|13 acertos
|5.639
|R$ 35,00
|12 acertos
|81.952
|R$ 14,00
|11 acertos
|490.644
|R$ 7,00
Próximo concurso da Lotofácil
O concurso 3824 está previsto para domingo (08/11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A página de regras da Caixa informa que a Lotofácil tem sorteios aos domingos a partir das 11h, além das extrações de segunda a sexta-feira.
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais autorizados. Valores superiores devem ser resgatados em uma agência da Caixa, conforme as regras vigentes. O prazo para solicitar o pagamento é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3823
Quantas apostas acertaram as 15 dezenas?
Duas apostas acertaram os 15 números.
Quanto cada ganhador recebeu?
Cada aposta tem direito a R$ 976.316,42.
Em quais cidades saíram os bilhetes premiados?
Em Porto Alegre (RS) e São Bernardo do Campo (SP).
Qual é o prêmio estimado do próximo concurso?
A estimativa para a Lotofácil 3824 é de R$ 2 milhões.
Resultado e rateio: Loterias Caixa. Consulte os canais oficiais para confirmar os dados do seu bilhete.
Jogue com responsabilidade. Loteria é entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.