Destaques UAI Mega-Sena 3082 • 06/11 • R$ 55 milhões estimados. O sorteio será nesta sexta, após a alteração do calendário provocada pelo feriado de Finados. 1 R$ 55 milhões em disputa — prêmio cresceu após o concurso 3081 de quarta (04/11) acumular

2 Sorteio hoje às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — apostas encerram às 19h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)

3 Por que sexta? O feriado de Finados (02/11) deslocou o sorteio da terça para a quarta — a quinta ficou sem sorteio e a próxima extração é hoje (sexta)

A Mega-Sena 3082 tem prêmio estimado em R$ 55 milhões e será sorteada nesta sexta-feira (06/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A programação desta semana foi reorganizada por causa do feriado de Finados, em 02/11: o concurso 3081 ocorreu na quarta-feira, e não houve extração na quinta.

Por que a Mega-Sena é na sexta desta vez?

O feriado de Finados (02/11, segunda-feira) reorganizou a semana das loterias. O concurso 3081, que normalmente seria na terça, foi antecipado para a quarta (04/11) e acumulou — as dezenas [A CONFIRMAR] foram sorteadas sem acertador. Com isso, a semana já usou o “slot” da terça/quarta, e o próximo concurso regular cai na sexta (06/11).

Como fazer sua aposta

A aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): R$ 55 milhões estimados

5 acertos (quina): valor rateado

4 acertos (quadra): valor rateado

Últimos concursos da Mega-Sena

3081 (04/11/2026): [A CONFIRMAR] — resultado e situação do prêmio [A CONFIRMAR]

3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou; 29 quinas (R$ 38.878,66); 3.133 quadras (R$ 514,10)

3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3082?

R$ 55 milhões estimados.

Por que o sorteio é na sexta e não na quinta?

O feriado de Finados (02/11) deslocou o calendário: teve sorteio na quarta (04/11) em vez de terça, e a quinta ficou sem extração. A sexta absorve o concurso desta semana.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta sexta-feira nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa.

Quando é o próximo sorteio?

Domingo, 08/11, às 21h — concurso 3083, retorno ao calendário regular.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.