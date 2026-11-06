Destaques
Lotofácil 3822 • 05/11 • Três apostas acertaram as 15 dezenas e recebem R$ 1.433.853,15 cada. Confira os números e o rateio completo.
- 1 3 ganhadores — São Gabriel/RS (Loterias Serrana), São Paulo/SP (Distribuidora da Sorte) e São Paulo/SP (digital SILCE) levam R$ 1.433.853,15 cada
- 2 Dezenas: 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25
- 3 Próximo sorteio: Lotofácil 3823 — sexta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ 2 milhões
A Lotofácil 3822, sorteada na quinta-feira (05/11), teve três apostas vencedoras na faixa principal. Uma foi registrada em São Gabriel (RS), e duas em São Paulo (SP), uma em canal físico e outra pelo meio digital. Cada aposta recebe R$ 1.433.853,15.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3822
01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25
Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.
A Lotofácil acumulou?
Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas e o prêmio foi distribuído. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Três apostas acertaram as 15 dezenas — São Gabriel (RS) e duas de São Paulo (SP) — e vão levar R$ 1.433.853,15 cada. 733 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 1.075,91 cada. 17.381 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00 cada. 161.866 apostas obtiveram 12 acertos (R$ 14,00 cada). 820.239 apostas tiveram 11 acertos (R$ 7,00 cada).
Ganhadores por faixa — Lotofácil 3822
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras — R$ 1.433.853,15 cada
- São Gabriel/RS (Loterias Serrana — físico)
- São Paulo/SP (Distribuidora da Sorte Loterias — físico)
- São Paulo/SP (Loterias em Canais Eletrônicos SILCE — digital)
- 14 acertos: 733 apostas ganhadoras — R$ 1.075,91 cada
- 13 acertos: 17.381 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada
- 12 acertos: 161.866 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada
- 11 acertos: 820.239 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio é o 3823 e ele acontece na sexta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25.
A Lotofácil acumulou?
Não. Três apostas de São Gabriel/RS e São Paulo/SP levaram R$ 1,4 milhão cada.
Quando é o próximo sorteio?
Sexta-feira, 06/11, às 21h, com prêmio estimado de R$ 2 milhões.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.