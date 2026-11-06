Destaques UAI Lotofácil 3822 • 05/11 • Três apostas acertaram as 15 dezenas e recebem R$ 1.433.853,15 cada. Confira os números e o rateio completo. 1 3 ganhadores — São Gabriel/RS (Loterias Serrana), São Paulo/SP (Distribuidora da Sorte) e São Paulo/SP (digital SILCE) levam R$ 1.433.853,15 cada

2 Dezenas: 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25

3 Próximo sorteio: Lotofácil 3823 — sexta-feira (06/11), prêmio estimado de R$ 2 milhões

A Lotofácil 3822, sorteada na quinta-feira (05/11), teve três apostas vencedoras na faixa principal. Uma foi registrada em São Gabriel (RS), e duas em São Paulo (SP), uma em canal físico e outra pelo meio digital. Cada aposta recebe R$ 1.433.853,15.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3822

01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas e o prêmio foi distribuído. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Três apostas acertaram as 15 dezenas — São Gabriel (RS) e duas de São Paulo (SP) — e vão levar R$ 1.433.853,15 cada. 733 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 1.075,91 cada. 17.381 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00 cada. 161.866 apostas obtiveram 12 acertos (R$ 14,00 cada). 820.239 apostas tiveram 11 acertos (R$ 7,00 cada).

Ganhadores por faixa — Lotofácil 3822

15 acertos: 3 apostas ganhadoras — R$ 1.433.853,15 cada

São Gabriel/RS (Loterias Serrana — físico)

São Paulo/SP (Distribuidora da Sorte Loterias — físico)

São Paulo/SP (Loterias em Canais Eletrônicos SILCE — digital)

14 acertos: 733 apostas ganhadoras — R$ 1.075,91 cada

13 acertos: 17.381 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada

12 acertos: 161.866 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada

11 acertos: 820.239 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3823 e ele acontece na sexta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25.

A Lotofácil acumulou?

Não. Três apostas de São Gabriel/RS e São Paulo/SP levaram R$ 1,4 milhão cada.

Quando é o próximo sorteio?

Sexta-feira, 06/11, às 21h, com prêmio estimado de R$ 2 milhões.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.