Resumo do concurso UAI Uma aposta de Arapongas (PR) acertou as cinco dezenas da Quina 7159 e levou R$ 11.825.641,07. 1 Prêmio principal: 1 aposta ganhadora em Arapongas (PR), com R$ 11.825.641,07

2 Dezenas sorteadas: 20 – 43 – 51 – 62 – 69

3 Próximo concurso: Quina 7160, quinta-feira (06/11), com prêmio estimado em R$ 600 mil

A Quina 7159, sorteada na quarta-feira (04/11), teve uma vencedora no Paraná. Uma aposta simples feita pela internet, em Arapongas, acertou as cinco dezenas e receberá R$ 11.825.641,07. O valor integral ficará com o único jogo que acertou a faixa principal.

Dezenas sorteadas — Quina 7159

20 – 43 – 51 – 62 – 69

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Quina acumulou?

Não. Uma aposta de Arapongas (PR) acertou as cinco dezenas e encerrou a sequência de acúmulos da modalidade. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 600 mil.

Teve ganhador na Quina hoje?

Uma aposta de Arapongas (PR), feita pela internet, acertou as cinco dezenas e vai levar R$ 11.825.641,07. As demais faixas — Os valores das faixas de quadra, terno e duque aguardam confirmação oficial.

Ganhadores por faixa — Quina 7159

Quina (5 acertos): 1 aposta ganhadora — R$ 11.825.641,07

Arapongas/PR (aposta online)

Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7160 e ele acontece na quinta-feira, dia 06/11. O prêmio estimado é de R$ 600 mil.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

20 – 43 – 51 – 62 – 69.

A Quina acumulou?

Não. Uma aposta de Arapongas (PR) levou R$ 11.825.641,07 sozinha.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 06/11, às 21h, com prêmio estimado de R$ 600 mil.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.