U UAI Resumo do concurso LOTERIAS A Mega-Sena 3081 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso foi transferido da terça-feira por causa do ajuste na programação durante o feriado de Finados, e oferece prêmio estimado em R$ 46 milhões. 1 Prêmio estimado: R$ 46 milhões no concurso 3081.

2 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro, às 21h.

3 Local: Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Mega-Sena 3081 está programada para esta quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração foi deslocada da terça-feira por causa do ajuste no calendário durante o feriado de Finados, em 2 de novembro. O prêmio estimado permanece em R$ 46 milhões.

Por que o sorteio foi transferido?

O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (02/11), provocou um ajuste no calendário das loterias da Caixa na semana. O concurso 3081, originalmente marcado para a terça (03/11), foi transferido para esta quarta-feira (04/11), mantendo o prêmio estimado de R$ 46 milhões.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

A aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): R$ 46 milhões estimados

5 acertos (quina): valor rateado

4 acertos (quadra): valor rateado

Últimos concursos da Mega-Sena

3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou; 29 quinas (R$ 38.878,66); 3.133 quadras (R$ 514,10)

3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou

3078 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3081?

R$ 46 milhões estimados.

Por que o sorteio é na quarta e não na terça?

O feriado de Finados (segunda, 02/11) provocou ajuste no calendário da Caixa.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quarta-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 3082.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.