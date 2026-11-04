A Mega-Sena 3081 será sorteada nesta quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso foi transferido da terça-feira por causa do ajuste na programação durante o feriado de Finados, e oferece prêmio estimado em R$ 46 milhões.
- 1Prêmio estimado: R$ 46 milhões no concurso 3081.
- 2Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro, às 21h.
- 3Local: Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Mega-Sena 3081 está programada para esta quarta-feira (04/11), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração foi deslocada da terça-feira por causa do ajuste no calendário durante o feriado de Finados, em 2 de novembro. O prêmio estimado permanece em R$ 46 milhões.
Por que o sorteio foi transferido?
O feriado de Finados, celebrado na segunda-feira (02/11), provocou um ajuste no calendário das loterias da Caixa na semana. O concurso 3081, originalmente marcado para a terça (03/11), foi transferido para esta quarta-feira (04/11), mantendo o prêmio estimado de R$ 46 milhões.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
A aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h de hoje.
Faixas de premiação
6 acertos (sena): R$ 46 milhões estimados
5 acertos (quina): valor rateado
4 acertos (quadra): valor rateado
Últimos concursos da Mega-Sena
3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou; 29 quinas (R$ 38.878,66); 3.133 quadras (R$ 514,10)
3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou
3078 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar
3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)
3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3081?
R$ 46 milhões estimados.
Por que o sorteio é na quarta e não na terça?
O feriado de Finados (segunda, 02/11) provocou ajuste no calendário da Caixa.
Até quando posso apostar?
Até às 19h desta quarta-feira.
Quando é o próximo sorteio após hoje?
Quinta-feira, 06/11, às 21h — concurso 3082.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.