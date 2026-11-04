U UAI Resumo do concurso LOTERIAS A Lotofácil 3820 teve duas apostas vencedoras na faixa principal. Os jogos registrados em Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES) acertaram as 15 dezenas e garantiram R$ 4.787.660,62 cada. O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (04/11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. 1 Dois ganhadores: apostas de Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES) recebem R$ 4.787.660,62 cada.

2 Dezenas sorteadas: 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

3 Próximo sorteio: concurso 3821, quarta-feira (04/11), com estimativa de R$ 2 milhões.

A Lotofácil 3820 terminou com duas apostas vencedoras na faixa principal. Os jogos de Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES) acertaram as 15 dezenas e garantiram R$ 4.787.660,62 cada. O concurso foi realizado na terça-feira (03/11), e o próximo sorteio está previsto para quarta (04/11), com estimativa de R$ 2 milhões.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3820

02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas e o prêmio foi distribuído. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2 milhões.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Duas apostas acertaram os 15 números — uma de Mogi das Cruzes (SP) e uma de Vila Velha (ES) — e vão levar R$ 4.787.660,62 cada. 657 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 1.915,08 cada. 24.303 apostas acertaram 13 dezenas e levarão R$ 35,00 cada. 212.279 apostas fizeram 12 acertos e receberão R$ 14,00 cada. 1.210.186 apostas obtiveram 11 acertos e levarão R$ 7,00 cada.

Ganhadores por faixa — Lotofácil 3820

15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 4.787.660,62 cada

Mogi das Cruzes/SP

Vila Velha/ES

14 acertos: 657 apostas ganhadoras — R$ 1.915,08 cada

13 acertos: 24.303 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada

12 acertos: 212.279 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada

11 acertos: 1.210.186 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3821 e ele acontece na quarta-feira, dia 04/11. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

A Lotofácil acumulou?

Não. Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES) levaram R$ 4,7 milhões cada.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 04/11, às 21h, com prêmio estimado de R$ 2 milhões.

Qual é o prazo para resgatar?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.