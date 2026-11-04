U UAI Mega da Virada 2026 LOTERIAS As apostas para a Mega da Virada 2026 começaram nesta terça-feira (03/11). O concurso especial 3100 tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão e está previsto para 1º de janeiro de 2027, com participação pelos canais oficiais das Loterias Caixa. 1 Prêmio estimado: R$ 1 bilhão para o concurso especial 3100.

2 Data prevista: 1º de janeiro de 2027.

3 Apostas: disponíveis nas lotéricas e nos canais digitais oficiais da Caixa, dentro dos prazos da modalidade.

A Caixa abriu nesta terça-feira (03/11) o período de apostas para a Mega da Virada 2026. O concurso especial 3100 tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão e, segundo as informações do material, está programado para 1º de janeiro de 2027. A edição concentra a expectativa dos apostadores no sorteio que encerra o calendário anual.

Quando e como apostar

As apostas estão abertas até as 22h do dia 31 de dezembro de 2026 — um dia antes do sorteio. É possível apostar em qualquer lotérica credenciada, no portal Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

A Mega da Virada não acumula

Diferente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada nunca acumula para o ano seguinte. Se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o prêmio vai integralmente para os acertadores da segunda faixa (quina — cinco dezenas). Se não houver acertadores na quina, o valor passa para os acertadores da terceira faixa (quadra — quatro dezenas), conforme regras da modalidade. Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 135 apostas na faixa principal.

Como o prêmio é distribuído

Desde a edição de 2025, a Caixa ampliou a fatia destinada à faixa principal: 90% do valor prêmio vai para os acertadores das seis dezenas. Os 10% restantes são divididos igualmente entre as faixas da quina e da quadra.

Como fazer um bolão

Apostar em grupo é uma forma de aumentar as chances sem pagar o valor inteiro. As regras básicas: mínimo de duas cotas e máximo de 100; cada cota não pode ser inferior a R$ 7,00; preço mínimo do bolão é R$ 18,00; máximo de 10 apostas por bolão. As lotéricas também organizam bolões com tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Probabilidade de ganhar

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples (R$ 6,00) é de 1 em 50.063.860. Uma aposta com 15 dezenas (R$ 30.030,00) reduz essa chance para 1 em 10.003.

Histórico da Mega da Virada

Ano Concurso Prêmio pago Ganhadores

2025 2955 R$ 1,09 bilhão 6

2024 2810 R$ 635,4 milhões 8

2023 2670 R$ 588,8 milhões 5

2022 2550 R$ 541,9 milhões 5

2021 2440 R$ 378,1 milhões 2

2020 2330 R$ 325,2 milhões 2

2019 2220 R$ 304,2 milhões 4

2018 2110 R$ 302,5 milhões 52

Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega da Virada 2026?

R$ 1 bilhão estimado — a maior estimativa da história do sorteio especial.

Quando é o sorteio?

1º de janeiro de 2027, às 11h (horário de Brasília).

Até quando posso apostar?

Até às 22h do dia 31 de dezembro de 2026.

O prêmio acumula se não houver ganhador?

Não. Se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o valor vai para os acertadores da quina e, depois, da quadra.

Quanto custa uma aposta simples?

R$ 6,00 com seis dezenas.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.