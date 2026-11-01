Resumo do concurso UAI A +Milionária mudou de calendário: a partir de novembro de 2026, os sorteios passam a ocorrer às quartas e sextas-feiras — não mais aos domingos. 01 Novo calendário da +Milionária — sorteios passam a ser às quartas e sextas a partir de novembro de 2026

02 O próximo sorteio da +Milionária é o concurso 404 — quarta-feira (05/11), às 21h

03 O prêmio acumulado no concurso 403 de quinta (29/10) segue em disputa — confirme o valor antes de publicar Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira os dados no resultado oficial.

Se você procurou o resultado da +Milionária neste domingo (01/11) e não encontrou, a explicação é simples: a Caixa Econômica Federal mudou o calendário da modalidade. A partir de novembro de 2026, os sorteios da +Milionária deixam de acontecer aos domingos e passam a ser realizados às quartas e sextas-feiras, sempre às 21h.

Por que a Caixa mudou o calendário?

A decisão de transferir os sorteios da +Milionária para quartas e sextas faz parte de uma reorganização no calendário das loterias da Caixa para o segundo semestre de 2026. A mudança distribui melhor os sorteios ao longo da semana e evita a concentração de múltiplas modalidades no mesmo dia. Os domingos já concentram Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte — a +Milionária ganha agora dois dias exclusivos de visibilidade.

Quando será o próximo sorteio da +Milionária?

O próximo sorteio é o concurso 404, que acontece na quarta-feira, dia 05/11, às 21h. O prêmio acumulado segue em disputa — o concurso 403 de quinta (29/10) foi sorteado sem ganhador da faixa máxima. ⚠️ Atualize o valor do prêmio com o resultado oficial do 403 antes de publicar.

O que não muda na +Milionária?

As regras do jogo seguem exatamente as mesmas. O apostador continua marcando de seis a 12 números entre os 50 do volante e escolhendo de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples (6 dezenas + 2 trevos) continua custando R$ 6,00. As dez faixas de premiação permanecem inalteradas — inclusive a faixa de 0 acertos + 2 trevos. O prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões também segue valendo mesmo em caso de acúmulo.

Calendário atualizado da +Milionária a partir de novembro de 2026

Quartas-feiras, às 21h

Sextas-feiras, às 21h

Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h do dia do sorteio. Confira as regras atualizadas em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Por que não teve +Milionária neste domingo?

A Caixa transferiu os sorteios da +Milionária para quartas e sextas a partir de novembro de 2026.

Quando é o próximo sorteio da +Milionária?

Quarta-feira, 05/11, às 21h — concurso 404.

As regras do jogo mudaram?

Não. Apenas o calendário de sorteios foi alterado.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 19h do dia do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.