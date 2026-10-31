Resumo do concurso UAI Mega-Sena 3080 sorteia R$ 42 milhões neste domingo, 01/11, às 11h — primeiro concurso após o encerramento da Mega Semana 2026. 01 R$ 42 milhões acumulados — concurso 3079 de sexta (30/10) acumulou com dezenas 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59

02 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube

03 Apostas encerram às 9h nas lotéricas e no portal Loterias Online da Caixa Fonte: Caixa Econômica Federal — Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa . Confira os dados no resultado oficial.

A Mega-Sena 3080 sorteia R$ 42 milhões neste domingo (01/11), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o primeiro concurso após o encerramento da Mega Semana 2026 — a programação especial com cinco sorteios consecutivos (26 a 30/10) que culminou com o recorde histórico de R$ 324.898.791,61 entregue em Rondonópolis (MT) no concurso 3077. O concurso 3079 de sexta (30/10) acumulou com as dezenas 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 11h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

A aposta mínima tem seis dezenas e custa R$ 6. Apostas encerram às 9h de hoje nas lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa. A probabilidade de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): R$ 42 milhões estimados

5 acertos (quina): valor rateado

4 acertos (quadra): valor rateado

Últimos concursos da Mega-Sena

3079 (30/10/2026): 05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59 — acumulou

3078 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] — insira dezenas antes de publicar

3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 ✅ 1 ganhador (Rondonópolis/MT — R$ 324.898.791,61)

3076 (28/10/2026): 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57 — acumulou

3075 (26/10/2026): 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3080?

R$ 42 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Neste domingo, 01/11, às 11h.

Até quando posso apostar?

Até às 9h deste domingo.

O que foi a Mega Semana 2026?

Cinco sorteios consecutivos de 26 a 30/10 — o concurso 3077 pagou R$ 324,8 mi, o maior da história dos sorteios regulares da Mega-Sena.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.