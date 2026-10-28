Sorteio de quarta-feira foi adiado por problemas técnicos nos procedimentos da Caixa. A extração de R$ 109 milhões está prevista para quinta-feira (29/10), às 21h.
O sorteio da +Milionária 402, previsto inicialmente para quarta-feira (28/10/2026), não foi realizado devido a problemas técnicos nos procedimentos da Caixa Econômica Federal. A extração foi remarcada para quinta-feira (29/10), às 21h, conforme a informação de adiamento recebida.
O prêmio estimado é de R$ 109 milhões. Como o concurso ainda não foi realizado, as seis dezenas, os dois trevos, o número de ganhadores e o rateio permanecem pendentes de divulgação oficial.
Quando será o sorteio da +Milionária 402?
A nova previsão é quinta-feira, 29 de outubro de 2026, às 21h. A data e o horário devem ser acompanhados nos canais oficiais da Caixa, especialmente caso haja nova atualização sobre os procedimentos do sorteio.
Dezenas e trevos da +Milionária 402
Dezenas: resultado ainda não divulgado.
Trevos: resultado ainda não divulgado.
A conferência deve incluir os dois conjuntos: seis dezenas e dois trevos. Consulte o <a href=”https://loterias.caixa.gov.br”>portal oficial das Loterias CAIXA</a> depois da realização do concurso.
A +Milionária 402 acumulou?
Ainda não é possível confirmar se houve ganhador ou acúmulo, pois o sorteio foi adiado e o resultado oficial não está disponível. O rateio deverá ser atualizado após a apuração.
Rateio da +Milionária 402
- 6 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.
- 6 acertos + 1 trevo: aguardando resultado oficial.
- 6 acertos: aguardando resultado oficial.
- 5 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.
- 5 acertos + 1 trevo: aguardando resultado oficial.
- 5 acertos: aguardando resultado oficial.
- 4 acertos: aguardando resultado oficial.
- 3 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.
- 2 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.
- 0 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.
Histórico recente da +Milionária
- Concurso 401 (25/10/2026): dezenas e trevos a confirmar nos canais oficiais.
- Concurso 400 (21/10/2026): conferir dezenas, trevos e situação do prêmio antes de publicar.
- Concurso 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49; trevos 1 e 2 — conforme os dados fornecidos no material-base.
- Concurso 398 (14/10/2026): 03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 — conforme os dados fornecidos no material-base.
- Concurso 397 (11/10/2026): 16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49 — conforme os dados fornecidos no material-base.
Quando será o próximo concurso?
A data do concurso 403 e o valor estimado do prêmio devem ser confirmados no calendário oficial da Caixa após a atualização causada pelo adiamento do concurso 402. Evite publicar uma data ou valor sem confirmação.
Como resgatar o prêmio
Após a divulgação do resultado, confira as regras de resgate nos canais oficiais da Caixa. O prazo geral informado para resgatar prêmios de loteria é de 90 dias a partir da data do sorteio. Consulte <a href=”https://loterias.caixa.gov.br”>Loterias CAIXA</a> para verificar as condições vigentes.
O que você precisa saber
Quais são os números sorteados?
O resultado ainda não foi divulgado. A extração está prevista para quinta-feira (29/10), às 21h.
A +Milionária 402 acumulou?
Ainda não é possível confirmar; é necessário aguardar o sorteio e o rateio oficial.
Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?
A probabilidade da faixa principal com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500, conforme a tabela de probabilidades da modalidade; confirme a informação atualizada nas regras oficiais antes de publicar.
Quando será o sorteio?
Quinta-feira, 29/10/2026, às 21h, conforme o adiamento informado. Acompanhe eventuais atualizações da Caixa.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
Em regra, 90 dias a partir da data do sorteio, sujeito às normas oficiais vigentes.
As informações sobre a realização do concurso devem ser conferidas nos canais oficiais da <a href=”https://loterias.caixa.gov.br”>Caixa Econômica Federal</a>. Aposte com segurança no <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br”>portal Loterias Online da Caixa</a>.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.