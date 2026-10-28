+MILIONÁRIA 402 UAI Sorteio de quarta-feira foi adiado por problemas técnicos nos procedimentos da Caixa. A extração de R$ 109 milhões está prevista para quinta-feira (29/10), às 21h. Prêmio estimado R$ 109 milhões Sorteio adiado — nova previsão: 29/10 às 21h 1 Data prevista: quinta-feira, 29/10/2026, às 21h. 2 Dezenas e trevos: resultado ainda não disponível; confira após o sorteio. 3 Ganhadores e rateio: aguardam a realização do concurso e a divulgação oficial. 4 Próximos passos: acompanhe a atualização do calendário e o resultado nos canais oficiais. A +Milionária exige seis dezenas e dois trevos. Consulte o resultado oficial em Loterias CAIXA . Jogue com responsabilidade.

O sorteio da +Milionária 402, previsto inicialmente para quarta-feira (28/10/2026), não foi realizado devido a problemas técnicos nos procedimentos da Caixa Econômica Federal. A extração foi remarcada para quinta-feira (29/10), às 21h, conforme a informação de adiamento recebida.

O prêmio estimado é de R$ 109 milhões. Como o concurso ainda não foi realizado, as seis dezenas, os dois trevos, o número de ganhadores e o rateio permanecem pendentes de divulgação oficial.

Quando será o sorteio da +Milionária 402?

A nova previsão é quinta-feira, 29 de outubro de 2026, às 21h. A data e o horário devem ser acompanhados nos canais oficiais da Caixa, especialmente caso haja nova atualização sobre os procedimentos do sorteio.

Dezenas e trevos da +Milionária 402

Dezenas: resultado ainda não divulgado.

Trevos: resultado ainda não divulgado.

A conferência deve incluir os dois conjuntos: seis dezenas e dois trevos. Consulte o <a href=”https://loterias.caixa.gov.br”>portal oficial das Loterias CAIXA</a> depois da realização do concurso.

A +Milionária 402 acumulou?

Ainda não é possível confirmar se houve ganhador ou acúmulo, pois o sorteio foi adiado e o resultado oficial não está disponível. O rateio deverá ser atualizado após a apuração.

Rateio da +Milionária 402

6 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 6 acertos + 1 trevo: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 6 acertos: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 5 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 5 acertos + 1 trevo: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 5 acertos: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 4 acertos: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 3 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 2 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.

aguardando resultado oficial. 0 acertos + 2 trevos: aguardando resultado oficial.

Histórico recente da +Milionária

Concurso 401 (25/10/2026): dezenas e trevos a confirmar nos canais oficiais.

dezenas e trevos a confirmar nos canais oficiais. Concurso 400 (21/10/2026): conferir dezenas, trevos e situação do prêmio antes de publicar.

conferir dezenas, trevos e situação do prêmio antes de publicar. Concurso 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49; trevos 1 e 2 — conforme os dados fornecidos no material-base.

36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49; trevos 1 e 2 — conforme os dados fornecidos no material-base. Concurso 398 (14/10/2026): 03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 — conforme os dados fornecidos no material-base.

03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 — conforme os dados fornecidos no material-base. Concurso 397 (11/10/2026): 16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49 — conforme os dados fornecidos no material-base.

Quando será o próximo concurso?

A data do concurso 403 e o valor estimado do prêmio devem ser confirmados no calendário oficial da Caixa após a atualização causada pelo adiamento do concurso 402. Evite publicar uma data ou valor sem confirmação.

Como resgatar o prêmio

Após a divulgação do resultado, confira as regras de resgate nos canais oficiais da Caixa. O prazo geral informado para resgatar prêmios de loteria é de 90 dias a partir da data do sorteio. Consulte <a href=”https://loterias.caixa.gov.br”>Loterias CAIXA</a> para verificar as condições vigentes.

O que você precisa saber

Quais são os números sorteados?

O resultado ainda não foi divulgado. A extração está prevista para quinta-feira (29/10), às 21h.

A +Milionária 402 acumulou?

Ainda não é possível confirmar; é necessário aguardar o sorteio e o rateio oficial.

Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?

A probabilidade da faixa principal com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500, conforme a tabela de probabilidades da modalidade; confirme a informação atualizada nas regras oficiais antes de publicar.

Quando será o sorteio?

Quinta-feira, 29/10/2026, às 21h, conforme o adiamento informado. Acompanhe eventuais atualizações da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

Em regra, 90 dias a partir da data do sorteio, sujeito às normas oficiais vigentes.

As informações sobre a realização do concurso devem ser conferidas nos canais oficiais da <a href=”https://loterias.caixa.gov.br”>Caixa Econômica Federal</a>. Aposte com segurança no <a href=”https://loteriasonline.caixa.gov.br”>portal Loterias Online da Caixa</a>.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.