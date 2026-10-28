LOTOFÁCIL 3815 uai Resultado da Lotofácil de terça-feira, 27 de outubro de 2026: três apostas acertaram as 15 dezenas. Prêmio por aposta vencedora R$ 432.535,38 3 apostas fizeram 15 acertos e dividiram a faixa principal. 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25 1 Concurso: 3815 2 Data do sorteio: terça-feira, 27/10/2026 3 Cidades vencedoras: Salvador (BA), Brusque (SC) e Iporã do Oeste (SC), com uma aposta premiada em cada cidade. 4 Outras faixas: 200 apostas fizeram 14 acertos e ganharam R$ 1.943,41 cada. 5 Como conferir: compare as 15 dezenas com seu bilhete e verifique também as faixas de 11, 12, 13 e 14 acertos. Informações do concurso 3815. Confira o resultado e as regras de premiação nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Jogue com responsabilidade.

A Lotofácil 3815 terminou com três apostas na faixa principal. Cada bilhete premiado receberá R$ 432.535,38, segundo os dados reunidos no material de origem. As apostas vencedoras foram registradas em Salvador, na Bahia, e em Brusque e Iporá do Oeste, em Santa Catarina.

Dezenas sorteadas

03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25

Confira a combinação no comprovante e nos canais oficiais das Loterias Caixa antes de compartilhar ou utilizar os números.

Como ficou a premiação

O concurso não acumulou na faixa de 15 acertos. Além das três apostas que dividiram o prêmio principal, o levantamento informado aponta 200 jogos com 14 acertos, 7.753 com 13, 98.892 com 12 e 517.428 com 11 dezenas. Os valores indicados são, respectivamente, R$ 1.943,41, R$ 35, R$ 14 e R$ 7 por aposta.

Próximo concurso

A previsão indicada no arquivo é de prêmio de R$ 2 milhões para o concurso 3816. A data e o número do concurso devem ser confirmados no calendário oficial antes da publicação, pois o documento original apresenta divergência entre data e dia da semana.

Como receber o prêmio

A orientação geral informada pela Caixa é que valores menores podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, dentro do limite vigente. Prêmios maiores são pagos em agências da Caixa, mediante documento de identidade, CPF e recibo original. O prazo para resgate é de 90 dias contados da data do sorteio. Consulte as regras atualizadas no site oficial.

Loterias são uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade e nunca comprometa dinheiro destinado a despesas essenciais.