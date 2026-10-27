QUINA 7153 uai Resultado da Quina de hoje, terça-feira, 27 de outubro de 2026 1 Concurso: 7153 2 Data do sorteio: 27/10/2026 3 Números sorteados: 36 – 64 – 53 – 18 – 67 4 Prêmio estimado: R$ 2 milhões 5 Como conferir: consulte as cinco dezenas após a divulgação oficial e confira a faixa de premiação da sua aposta

A Quina 7153 está prevista para esta terça-feira, 27 de outubro, às 21h. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A estimativa para a faixa principal é de R$ 2 milhões, valor destinado aos apostadores que acertarem as cinco dezenas sorteadas.

Os números, a quantidade de apostas premiadas e os valores de cada faixa serão conhecidos depois da extração e da apuração oficial. A atualização do resultado deve incluir as faixas de quina, quadra, terno e duque.

Dezenas sorteadas — Quina 7153

36 – 64 – 53 – 18 – 67

Resultado da Quina 7153 de hoje (27/10): veja os números sorteados e o prêmio estimado de 2 milhões

A Quina de hoje acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 2,7 milhões.

Teve ganhador na Quina hoje?

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas. 36 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 7.964,32. 2.095 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 130,33. 51.516 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 5,30.

Histórico recente da Quina

7152 (26/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52. Não houve acertador da faixa principal.

18 – 22 – 24 – 25 – 52. Não houve acertador da faixa principal. 7151 (25/10/2026): 18 – 22 – 24 – 25 – 52. Confira o registro do concurso no histórico oficial antes de usar os dados em uma atualização.

18 – 22 – 24 – 25 – 52. Confira o registro do concurso no histórico oficial antes de usar os dados em uma atualização. 7150 (23/10/2026): duas apostas foram apontadas como vencedoras, uma em Uberaba (MG) e outra em São Paulo (SP), com R$ 29.288.347,96 para cada uma.

duas apostas foram apontadas como vencedoras, uma em Uberaba (MG) e outra em São Paulo (SP), com R$ 29.288.347,96 para cada uma. 7149 (22/10/2026): 12 – 53 – 54 – 58 – 75.

12 – 53 – 54 – 58 – 75. 7147 (20/10/2026): 05 – 21 – 44 – 50 – 57.

O histórico e os rateios podem ser consultados no portal oficial das Loterias CAIXA.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso previsto é o 7154. A data e a estimativa de prêmio devem ser acompanhadas no calendário oficial da Caixa.

Como resgatar o prêmio

O pagamento depende do valor e das regras vigentes da Caixa. Para receber um prêmio, o ganhador deve apresentar o comprovante original da aposta e os documentos exigidos. Consulte os limites de pagamento, os canais autorizados e os procedimentos atualizados no portal das Loterias CAIXA.

O que você precisa saber

Quando será o sorteio da Quina 7153?

A previsão é terça-feira, 27 de outubro, às 21h.

Quais são as dezenas sorteadas?

A sequência será divulgada após a realização do sorteio e a publicação do resultado oficial.

Quais faixas pagam prêmio?

A Quina premia apostas com dois, três, quatro ou cinco acertos.

Onde consultar o resultado?

No portal das Loterias CAIXA e nos canais oficiais da instituição.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.