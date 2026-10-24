Destaques
+Milionária 401 sorteia R$ 108 milhões neste sábado, 25/10, às 21h — seis dezenas e dois trevos para levar a bolada.
- 1 R$ 108 milhões acumulados — considerada a loteria mais difícil da Caixa, com chance de 1 em 250 milhões
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, São Paulo — transmissão ao vivo pelo [canal oficial da Caixa no YouTube](https://www.youtube.com/@caixa)
- 3 Apostas encerram às 20h nas lotéricas e no [portal Loterias Online da Caixa](https://loteriasonline.caixa.gov.br)
A +Milionária 401 sorteia R$ 108 milhões neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A modalidade chega ao concurso 401 acumulando há vários sorteios sem ganhador da faixa máxima. No concurso 400 de quarta-feira (21/10) — insira as dezenas e trevos antes de publicar. A +Milionária garante prêmio mínimo de R$ 10 milhões mesmo em caso de acúmulo e é a mais difícil das loterias da Caixa, com chance de 1 em 250 milhões para quem acerta 6 dezenas e 2 trevos.
Quando e onde acompanhar
O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como fazer sua aposta
Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 do volante e escolhe de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. A aposta simples (6 dezenas + 2 trevos) custa R$ 6,00. Dez faixas de premiação — quem acerta somente os dois trevos sem nenhuma dezena também leva prêmio. Aposte em qualquer lotérica ou no portal Loterias Online da Caixa até às 20h de hoje.
Faixas de premiação
- 6 acertos + 2 trevos: R$ 108 milhões estimados (prêmio principal)
- 6 acertos + 1 trevo: valor rateado
- 6 acertos: valor rateado
- 5 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 5 acertos + 1 trevo: valor rateado
- 5 acertos: valor rateado
- 4 acertos: valor rateado
- 3 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 2 acertos + 2 trevos: valor rateado
- 0 acertos + 2 trevos: valor rateado
Últimos concursos da +Milionária
- 400 (21/10/2026): [A CONFIRMAR] | Trevos: [A CONFIRMAR] — insira antes de publicar
- 399 (18/10/2026): 36 – 40 – 42 – 43 – 46 – 49 | Trevos: 1 e 2 — acumulou
- 398 (14/10/2026): 03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 — acumulou
- 397 (11/10/2026): 16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49 — acumulou
- 396 (07/10/2026): 06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50 — acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Qual é o prêmio da +Milionária 401?
R$ 108 milhões estimados para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos.
Quando acontece o sorteio?
Neste sábado, 25/10, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Qual é a chance de ganhar?
1 em 250 milhões para a faixa principal — a mais difícil das loterias da Caixa.
Até quando posso apostar?
Até às 20h deste sábado nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.
Qual é o prazo para resgatar?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.