Destaques uai Dia de Sorte 1327, sorteado na terça-feira, 20/10, teve uma aposta ganhadora em Valença (RJ), que levou R$ 622.191,22 ao acertar as sete dezenas. 1 Prêmio de R$ 622.191,22 — uma aposta física registrada em Valença (RJ) acertou os sete números sorteados.

2 Dezenas sorteadas: 10, 11, 22, 23, 24, 26 e 30. O Mês da Sorte foi Março.

3 Outras faixas também premiaram — 21 apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 3.820,07 cada. O próximo concurso, 1328, tem prêmio estimado em R$ 150 mil.

Dezenas sorteadas — Dia de Sorte 1327

10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30

Mês da Sorte: Março

Os números devem ser conferidos com o comprovante de aposta no portal oficial da Caixa Econômica Federal.

O Dia de Sorte acumulou?

Não. Uma aposta de Valença (RJ) acertou as sete dezenas e o prêmio foi entregue. A estimativa de prêmio do próximo concurso do Dia de Sorte é de R$ 150 mil.

Teve ganhador no Dia de Sorte?

Uma aposta de Valença (RJ) acertou as sete dezenas e vai levar para casa R$ 622.191,22.

Ganhadores por faixa — Dia de Sorte 1327

7 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 622.191,22, em Valença/RJ

1 aposta ganhadora — R$ 622.191,22, em Valença/RJ 6 acertos: 21 apostas ganhadoras — R$ 3.820,07 cada

21 apostas ganhadoras — R$ 3.820,07 cada 5 acertos: 970 apostas ganhadoras — R$ 25,00 cada

970 apostas ganhadoras — R$ 25,00 cada 4 acertos: 13.315 apostas ganhadoras — R$ 5,00 cada

13.315 apostas ganhadoras — R$ 5,00 cada Mês da Sorte: 45.227 apostas ganhadoras — R$ 2,50 cada

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1328 e acontece na quarta-feira, dia 21/10. O prêmio estimado é de R$ 150 mil.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para retirada é de 90 dias — depois o valor vai para o FIES. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados? 10 – 11 – 22 – 23 – 24 – 26 – 30. Mês da Sorte: Março.

O Dia de Sorte acumulou? Não. Uma aposta de Valença (RJ) acertou as sete dezenas.

Quando é o próximo sorteio? Quarta-feira, 21/10, às 21h.

Como faço para resgatar o prêmio? Até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica. Acima desse valor, apenas em agências da Caixa.

Qual é o prazo para resgatar? 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.