Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7146 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [55 – 02 – 07 – 13 – 80] — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado nesta segunda-feira (19/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 55 – 02 – 07 – 13 – 80. A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

55 – 02 – 07 – 13 – 80

Resultado da Quina 7146 de hoje (19/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 51 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. Prêmio estimado: R$ 51 milhões, acumulado após 24 concursos consecutivos sem acertador da quina. O concurso anterior, 7145 de domingo (18/10), teve as dezenas 01 – 06 – 52 – 62 – 69 e nenhuma aposta acertou as cinco dezenas.

A Quina acumulou?

[A CONFIRMAR] — preencha após apuração oficial. Se acumulou: estimativa de R$ [X] para o concurso 7147. Se não acumulou: [N] apostas acertaram as cinco dezenas.

Teve ganhador na Quina hoje?

[A CONFIRMAR] — veja o rateio completo abaixo.

Rateio — Quina 7146

Quina (5 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Quadra (4 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Terno (3 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

[A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada Duque (2 acertos): [A CONFIRMAR] apostas — R$ [A CONFIRMAR] cada

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Quina

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.