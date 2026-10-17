Hoje uai +Milionária 399 está programada para domingo (18/10), às 11h, com prêmio acumulado estimado em R$ 106 milhões. 1 Prêmio acumulado: R$ 106 milhões, após nenhuma aposta ganhar a faixa de seis dezenas e dois trevos do concurso 398.

2 Quando e onde: domingo (18/10), às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Apostas: seis números e dois trevos por R$ 6,00; apostas simples até 22h de sábado (17/10).

A +Milionária 399 está programada para domingo, 18 de outubro de 2026, às 11h, com prêmio estimado em R$ 106 milhões. A modalidade combina seis dezenas e dois trevos, e possui dez faixas de premiação.

Quando será o sorteio da +Milionária 399?

A extração está prevista para as 11h de domingo, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Os sorteios são transmitidos pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Qual foi o resultado da +Milionária 398?

No concurso de quarta-feira (14/10), foram sorteadas as dezenas 03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 e os trevos 1 e 4. Ninguém acertou a combinação da faixa principal, e a estimativa do próximo concurso subiu para R$ 106 milhões.

Como jogar na +Milionária?

No bilhete simples, o apostador marca 6 números entre 50 e 2 trevos entre 6, pelo valor de R$ 6,00. Também pode selecionar mais dezenas e trevos, aumentando o custo e o número de combinações. A faixa principal exige acertar seis números e os dois trevos.

Atenção aos prazos: para os concursos especiais de domingo (18/10), a programação divulgada prevê apostas simples até 22h de sábado (17/10) e comercialização de bolões digitais até 10h45 de domingo (18/10). Consulte as condições específicas da modalidade nos canais oficiais, pois o prazo dos bolões não reabre as apostas simples.

Quais são as dez faixas de premiação?

Faixa Combinação 1 6 números + 2 trevos 2 6 números + 1 ou 0 trevo 3 5 números + 2 trevos 4 5 números + 1 ou 0 trevo 5 4 números + 2 trevos 6 4 números + 1 ou 0 trevo 7 3 números + 2 trevos (R$ 50) 8 3 números + 1 trevo (R$ 24) 9 2 números + 2 trevos (R$ 12) 10 2 números + 1 trevo (R$ 6)

Últimos concursos da +Milionária

398 (14/10): 03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 | Trevos 1 e 4.

03 – 04 – 05 – 31 – 38 – 41 | Trevos 1 e 4. 397 (11/10): 16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49 | Trevos 3 e 4.

16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49 | Trevos 3 e 4. 396 (07/10): 06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50 | Trevos 3 e 6.

06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50 | Trevos 3 e 6. 395 (03/10): 08 – 18 – 21 – 27 – 28 – 44 | Trevos 3 e 5.

O que você precisa saber

Qual o prêmio estimado da +Milionária 399? R$ 106 milhões.

Quanto custa a aposta mínima? R$ 6,00.

Quantas faixas de premiação existem? Dez.

Veja regras e resultados da +Milionária na Caixa.

Como resgatar os prêmios

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos nas casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é feito nas agências, mediante documento oficial com CPF e comprovante original da aposta premiada. Prêmios de R$ 10 mil ou mais têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio; valores não retirados são destinados ao FIES. Consulte condições específicas para apostas digitais.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.