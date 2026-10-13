Hoje uai Quina 7141 sorteia R$ 34 milhões nesta terça, 13/10, às 21h — quinto concurso seguido sem ganhador. 1 Prêmio acumulado: R$ 34 milhões — maior prêmio da Quina dos últimos meses

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 20h

3 Aposte até as 20h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Quina 7141 sorteia hoje R$ 34 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o quinto concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal — e o maior prêmio da Quina em disputa nesta terça. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h.

Quando é o sorteio

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h desta terça.

Por que o prêmio chegou a R$ 34 milhões

A Quina vem acumulando desde o concurso 7136. No concurso 7140, de domingo (11/10), nenhuma aposta acertou os cinco números — foi o quarto concurso seguido em branco, e o prêmio saltou para R$ 34 milhões nesta terça. No concurso 7139, de sexta (09/10), as dezenas foram 11 – 17 – 40 – 62 – 68 e também não houve ganhador. No 7138, de quinta (08/10), as dezenas foram 14 – 16 – 27 – 34 – 52 — mesma história.

A Caixa não realizou sorteios na segunda (12/10) por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, o que fez o prêmio desta terça ficar ainda mais atrativo. A Quina não tem teto de acúmulo — o prêmio cresce a cada rodada sem ganhador.

Como apostar

Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso, e há premiação em quatro faixas: dois acertos (duque), três (terno), quatro (quadra) ou cinco (quina). A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3,00.

A Surpresinha deixa o sistema escolher os números por você, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 20h desta terça.

Números marcados Custo da aposta 5 R$ 3,00 6 R$ 18,00 7 R$ 63,00 8 R$ 168,00 9 R$ 378,00 10 R$ 756,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7141?

R$ 34 milhões acumulados — quinto concurso seguido sem ganhador.

Quando é o sorteio da Quina 7141?

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta terça.

Por que não houve sorteio na segunda?

Segunda-feira, 12 de outubro, foi feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida — a Caixa não realiza sorteios em feriados nacionais.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar a quina?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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