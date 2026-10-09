Resultado uai Lotofácil 3800: três apostas acertaram as 15 dezenas — veja o resultado completo. 1 Não acumulou: três apostas levaram R$ 1.805.183,78 cada, em Osasco (SP), Campo Mourão (PR) e Timon (MA)

2 Números sorteados: 09, 01, 07, 14, 13, 05, 10, 08, 02, 21, 04, 03, 12, 19, 15

3 Próximo concurso: 3801, sexta-feira (09/10), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões

O resultado da Lotofácil 3800 desta quinta-feira (08/10) já tem as dezenas: 09, 01, 07, 14, 13, 05, 10, 08, 02, 21, 04, 03, 12, 19, 15. A Lotofácil não acumulou: três apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar R$ 1.805.183,78 cada.

Números sorteados

09, 01, 07, 14, 13, 05, 10, 08, 02, 21, 04, 03, 12, 19, 15

Em ordem crescente: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3800 de hoje

Sorteio realizado em São Paulo, no Espaço da Sorte, às 21h desta quinta-feira (08/10), pela Caixa Econômica Federal. Prêmio estimado: R$ 6 milhões.

A Lotofácil acumulou?

A Lotofácil de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.

O concurso 3801 será sorteado na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h. As apostas vão até as 20h, em lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br.

Teve ganhador da Lotofácil hoje?

Três apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$ 1.805.183,78, sendo:

Uma aposta de Osasco (SP);

Uma aposta de Campo Mourão (PR);

Uma aposta de Timon (MA).

Veja o rateio completo do concurso 3800:

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 15 acertos 3 R$ 1.805.183,78 14 acertos 524 R$ 1.505,65 13 acertos 30.544 R$ 35,00 12 acertos 166.756 R$ 14,00 11 acertos 921.939 R$ 7,00

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Na aposta simples, a probabilidade de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760. Também há prêmio para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pela plataforma oficial loteriasonline.caixa.gov.br. O horário-limite para o concurso 3801 é informado pela Caixa no volante e no site oficial da Lotofácil.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Histórico dos últimos concursos da Lotofácil

Confira as dezenas dos seis concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 3799 07/10 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 3798 06/10 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 3797 05/10 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 3796 03/10 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 24 3795 02/10 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 22 – 24 3794 01/10 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

O histórico completo está disponível no site oficial da Lotofácil.

O que você precisa saber

Quais foram os números da Lotofácil 3800?

09, 01, 07, 14, 13, 05, 10, 08, 02, 21, 04, 03, 12, 19, 15

A Lotofácil 3800 acumulou?

Não. Três apostas acertaram as 15 dezenas.

Quanto levou cada ganhador da faixa principal?

R$ 1.805.183,78.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O concurso 3801, na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.